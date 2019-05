Il Trono di Spade: George R.R. Martin avrebbe terminato gli ultimi due romanzi!

Il Trono di Spade sta per concludere la sua corsa dopo 8 anni ma a quanto pare i fan della saga non abbandoneranno mai veramente i Sette Regni: George R.R. Martin avrebbe finalmente concluso gli ultimi due romanzi delle sue Cronache del Ghiaccio e del Fuoco!

A dare l'annuncio è stato Ian McElhinney, interprete di Ser Barristan Selmy, durante l'EpicCon di San Pietroburgo: "Magari ne sapete più di me ma, per quanto ne so io, George ha scritto i volumi 6 e 7". Come mai la notizia è trapelata solo ora? "Aveva raggiunto un accordo con David Benioff e Dan Weiss: non avrebbe pubblicato gli ultimi due romanzi fino alla fine della serie".

Naturalmente non possiamo mettere la mano sul fuoco rispetto alle parole di McElhinney, già in passato gli ultimi due romanzi sono stati al centro di falsi rumor rispetto alla loro imminente pubblicazione. Eppure l'attore è sembrato talmente sicuro del fatto suo da suggerire addirittura una possibile data d'uscita: "S_e tutto andrà bene, tra un mese, forse due, riusciremo a leggere i libri 6 e 7. Io per esempio sono curioso di sapere cosa accadrà a Barristan nella versione di Martin_".

La domanda che ci poniamo è la seguente: considerando che al Trono di Spade manca solo una puntata per la conclusione definitiva (l'episodio 8x05 è andato in onda stanotte), perchè la notizia sarebbe trapelata solo ora e in una forma così poco ufficiale se davvero mancano solo poche settimane all'uscita dei libri più attesi del decennio? Inutile aggiungere, però, che speriamo Ser Barristan Selmy confermi la sua fama di cavaliere onesto e paladino della verità.