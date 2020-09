Il Trono di Spade: George R. R. Martin parla della scena che gli è piaciuta meno

C'è una specifica scena de Il Trono di Spade che non è piaciuta a George R. R. Martin: secondo l'autore dei romanzi sui quali si basa la fortunata serie HBO, è la scena in cui della prima stagione nella quale re Robert Baratheon va a caccia.

Pur essendo una delle serie tv più amate di sempre, Il trono di spade è stata spesso oggetto di critiche mosse anche (e soprattutto) da parte dei suoi fan più fedeli. A far storcere il naso sono state soprattutto le ultime stagioni dello show ma, per quanto riguarda il creatore dei romanzi sui quali la serie è basata, ovvero George RR Martin, le critiche riguardano una specifica scena risalente alla prima stagione.

In generale, Martin non ha mai risparmiato elogi per gran parte della serie ma in Fire Cannot Kill a Dragon, un libro sul dietro le quinte sulla serie HBO, ammette che c'è una scena in particolare che non è stata all'altezza della sua visione originale. Per capire di quale scena si tratti, bisogna richiamare alla mente la stagione 1 de Il Trono di Spade, quando ha luogo l'escursione di caccia di re Robert Baratheon. Martin premette che i problemi sono nati per problemi di budget.

George R.R. Martin con Peter Dinklage - Il trono di spade

"Il punto in cui siamo davvero caduti in basso in termini di budget è quello in cui è stata girata la scena che meno ho apprezzato dell'intera serie, quando re Robert va a caccia" ha detto Martin. "Quattro ragazzi camminano a piedi attraverso i boschi armati di lance. Ma io sapevo com'era una festa di caccia reale. Ci sarebbero stati cento ragazzi. Ci sarebbero stati padiglioni. Ci sarebbero stati cacciatori. Ci sarebbero stati cani. Ci sarebbero stati corni suonati: è così che un re va a caccia! Non avrebbe semplicemente camminato per i boschi con tre dei suoi amici in possesso di semplici lance sperando di incontrare un cinghiale. Ma a quel punto, non potevamo permetterci cavalli, cani o padiglioni" ha quindi concluso Martin.

Ricordiamo che George R. R. Martin ha promosso a pieni voti anche il finale de Il Trono di Spade, come evidenziato dal messaggio da lui condiviso quando è andato in onda l'ultimo episodio dell'ottava stagione. "L'ultima notte, l'ultimo spettacolo. Dopo otto epiche stagioni, la serie Il Trono di Spade della HBO è giunta al termine" aveva scritto Martin in quell'occasione. "È difficile credere che sia finita, a dire il vero. Gli anni sono passati in un batter d'occhio. Può davvero essere passato più di un decennio da quando il mio manager Vince Gerardis ha organizzato un incontro al Palm di LA? Da quando mi sono seduto per la prima volta con David Benioff e DB Weiss per un pranzo che è durato ben oltre la cena? Ho chiesto loro se sapevano chi era la madre di Jon Snow. Fortunatamente lo sapevano. È iniziato così. Ed è finito la scorsa notte".