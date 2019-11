Il trono di spade: George R.R. Martin promette di finire il nuovo romanzo prima di scrivere il prequel tv

Lo scrittore de Il trono di spade, George R.R. Martin, ha promesso di finire il nuovo romanzo prima di scrivere il prequel tv. Il popolare autore, noto ormai per i ritardi con cui porta avanti la saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, ha preso un impegno ufficiale coi fan.

George R.R. Martin con Peter Dinklage - Il trono di spade

Le ultime settimane hanno visto un succedersi di notizie legate al proseguo de Il trono di spade. Dopo la fine della serie HBO, il network aveva annunciato la messa in produzione del pilot di un prequel che vedeva nel cast la popolare attrice Naomi Watts. Pochi giorni fa HBO ha scioccato i fan con la notizia della cancellazione del prequel de Il trono di spade, seguita dall'annuncio dell'arrivo di un nuovo prequel incentrato sulla casata Targaryen intitolato House of the Dragon, che ha già ricevuto l'ordine per una serie tv.

Il Trono di Spade, Emilia Clarke commenta la cancellazione del prequel con Naomi Watts

House of the Dragon vedrà la supervisione dello showrunner di Colony Ryan Condal e la regia del premio Emmy Miguel Sapochnik, che sarà co-showrunner e dirigerà il pilot della serie prequel. L'autore della saga George R.R. Martin sarà coinvolto nello sviluppo dello show, ma ha promesso di non scrivere nessun episodio di House of the Dragon finché non avrà ultimato e dato alle stampe l'atteso romanzo The Winds of Winter.

Il Trono di Spade: perchè il prequel con Naomi Watts è stato cancellato da HBO

Ecco le parole di Martin: "Mi aspetto di essere coinvolto in House of the Dragon a un certo punto. Chi lo sa, se le cose funzionano potrei perfino scrivere qualche episodio, come ho fatto per le prime quattro stagioni de Il trono di spade. Ma voglio essere chiaro, non mi occuperò di nessuna sceneggiatura finché non avrò terminato Winds of Winter. Il romanzo resta la mia priorità, anche se mi piacerebbe scrivere qualche episodio della serie prequel."