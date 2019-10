Il Trono di Spade: HBO cancella il prequel con Naomi Watts!

Il prequel de Il Trono di Spade che vedeva Naomi Watts tra i protagonisti è stato cancellato da HBO. Si trattava di uno dei progetti più attesi dai fan, le cui riprese si erano svolte anche in Italia, ma non tutto è perduto, perché un altro prequel su Il Trono di Spade sarebbe comunque in lavorazione.

Brutte notizie insomma per i fan de Il trono di spade che aspettavano con trepidazione il prequel della serie TV con Naomi Watts: HBO aveva girato un intero episodio nell'Irlanda del Nord, la scorsa estate (ma si era parlato anche di riprese in Italia, come i nostri lettori più attenti ricorderanno) e alla fine ha deciso di fermarsi al pilot e non proseguire con la serie. Le vicende narrate in Bloodmoon - questo il titolo provvisorio della serie - avrebbero dovuto coprire un arco narrativo di storie accadute migliaia di anni prima degli avvenimenti narrati dai romanzi di Martin e dalla serie. Naomi Watts, John Simm e Miranda Richardson erano i nomi di punta del cast annunciato per questo ambizioso progetto.

Per quanto riguarda l'altro prequel de Il Trono di Spade ispirato a Fire and Blood, la serie per il momento resta ancora in lavorazione.