Il trono di spade 8: per George R.R. Martin il finale non sarà tanto diverso dai suoi libri

A proposito de Il trono di spade 8, lo scrittore George R.R. Martin, è convinto che il finale della serie tv non sarà tanto diverso dai suoi romanzi. Martin ha espresso questa convinzione nel corso di una recente intervista con Anderson Cooper, invitando i fan di tutto il mondo ad aprire un dibattito sulla questione.

Il trono di spade: Emilia Clarke in una scena dell'episodio Winterfell

Ecco le parole di George R.R. Martin: "Non credo che il finale de Il Trono di Spade 8 sarà molto diverso da quello dei miei romanzi e questa convinzione nasce dalle discussioni che ho avuto con gli autori dello show. Ovviamente ci saranno delle differenze, la serie non può entrare nei dettagli di tutte le vicende secondarie come i romanzi. So che ci sarà un dibattito in rete, credo che un sacco di persone diranno "Il finale della serie tv è migliore di quello che ci ha dato George, è un bene che lo abbiamo modificato." Altri sosterranno che il finale della serie tv è sbagliato ed è migliore quello dei romanzi, e ci sarà un dibattito su internet. Giusto che sia così. La cosa peggiore, per un'opera d'arte, è essere ignorata." Nell'attesa di vedere come si concluderà la serie, noi abbiamo azzardato delle teorie pazzesche sul finale de Il Trono di Spade 8: staremo a vedere cosa succederà alla fine.

Trono di Spade 8 ha debuttato su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV alle 3 di questa notte (in lingua originale con sottotitoli in italiano). Da oggi 15 aprile Il trono di spade è disponibile on demand e sarà riproposto nella prima serata. Dal 22 aprile andrà on air la versione doppiata in italiano. Disponibili on demand anche le 7 stagioni precedenti. Riguardo all'ottava stagione de Il trono di spade, il regista David Nutter ha promesso momenti drammatici come le Nozze Rosse in arrivo.

