Il Trono di Spade 8, il regista David Nutter: "Aspettatevi momenti drammatici come le Nozze Rosse"

Il Trono di Spade 8 arriverà tra due giorni sugli schermi e il regista David Nutter ha avvisato i fan che ad attenderli ci saranno degli eventi drammatici, forse persino più delle Nozze Rosse.

Gli spettatori dovranno quindi aspettarsi dei momenti violenti e indimenticabili, non però in senso positivo, come la puntata in cui sono morti durante le quali sono morti Robb, Talisa e Catelyn, la moglie di Ned.

Nutter, parlando delle nuove puntate della serie, ha ammesso: "Sì, ci saranno delle scene drammatiche come le Nozze Rosse".

Le sequenze di battaglia sono state in particolare molto stancanti: "Non posso dire se sia stato più o meno stancante essere il regista della puntata, ma dirò che siamo tutti nella stessa barca - attori e registi - quando dobbiamo dare il massimo".

Nutter ha proseguito sottolineando: "Le scene di battaglia ti rendono davvero esasuto e, allo stesso tempo, alle volte sono noiose perché si deve fare i conti con così tanti dettagli, sia dal punto di vista della recitazione che da quello della regia. Cavalli, armi, effetti speciali stanno tutti attirando la nostra attenzione ed energia, in molti casi, ed è vero che stanca moltissimo cercare di tenere tutti questi elementi insieme dando vita a un insieme coerente".

L'appuntamento televisivo con la première dell'ottava stagione della serie Il trono di spade è fissato per domenica notte alle 3.00 in punto su Sky Atlantic HD. Tutte le puntate del Trono di Spade saranno visibili anche su Sky On Demand. Per tutti coloro che preferiscono ritrovare Daenerys e Cersei Lannister direttamente sullo schermo del pc, c'è la possibilità di seguire la puntata in streaming su SkyGO o sulla piattaforma NowTV.

Per chi non ha intenzione di puntare la sveglia nel cuore della notte e non ha

tempo durante il giorno per recuperare il primo episodio, l'appuntamento con la replica su Sky Atlantic è spostato alle 21.15 di lunedì 15 aprile. A partire da lunedì 22 aprile, inoltre, sarà trasmessa la versione doppiata in italiano della puntata 8x01 (qui potete scoprire tutti i dettagli riguardanti la messa in onda delle puntate inedite della serie).

