Il Trono di Spade: George R.R. Martin svela il titolo del prequel e fa arrabbiare HBO

Marica Lancellotti

Quando si parla de Il Trono di Spade la HBO non transige: tutte le bocche degli addetti ai lavori devono essere cucite. E sembra che questa ossessione particolare si sia estesa anche al prequel in lavorazione, come ha scoperto George R.R. Martin.

Solo pochi giorni fa l'autore, parlando del nuovo show che sta sviluppando insieme al network, aveva manifestato il proprio entusiasmo per l'ingresso nel cast del prequel de Il Trono di Spade di Naomi Watts. Entusiasmo così grande che l'aveva portato a rivelare addirittura il titolo scelto per il prequel de Il trono di spade. La notizia è subito rimbalzata sui siti di tutto il mondo, arrivando anche alle vigili orecchie di HBO. Che non ha affatto gradito lo spoiler!

George R.R. Martin è stato redarguito, a quanto pare, tanto da pubblicare un nuovo post di rettifica sul suo blog: "HBO mi ha informato che il pilot di Jan Goldman al momento non è ancora intitolato The Long Night. Questo è certamente il titolo che io preferisco, ma per ora l'episodio pilota è ufficialmente senza titolo. E dunque mea culpa, mea culpa, mea culpa. Ad ogni modo, il prequel sta venendo bene e il cast pian piano prende forma. Vorrei dirvi di più ma suppongo di non poterlo fare. Abbiamo in cantiere anche un altro paio di progetti in fase di sviluppo, ma non posso parlarvi neppure di questo. Scusate".

Per il momento dunque, a parte le notizie sugli ingressi nel cast, dobbiamo accontentarci di sapere che la serie prequel de Il trono di spade sarà firmata da Jane Goldman (che ha adattato Kingsman, The Woman In Black e Kick-Ass per il grande schermo) e racconterà la discesa del mondo dall'età dell'oro degli eroi nella sua ora più buia. Solo una cosa è certa: dagli orripilanti segreti della storia di Westeros alla vera origine dei bianchi camminatori, i misteri dell'Oriente, gli Stark della leggenda ... non è la storia che pensiamo di conoscere.

La serie madre, invece, si appresta a dare l'addio al suo pubblico ma non prima dell'estate 2019 che, con molta probabilità, sarà il periodo designato per la messa in onda dell'ottava e ultima stagione.

