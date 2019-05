Il trono di spade: ecco Game of Phones, la linea di pronto intervento per i fan confusi

È una sorta di 118 de Il trono di spade, una linea immaginaria di pronto intervento per le domande più insidiose con un nome decisamente a tema: Game of Phones che rifà il verso al titolo inglese originale. L'idea, decisamente originale, è al centro di una gag andata in onda durante il Jimmy Kimmel Live, grazie anche all'aiuto di parte del cast che si è prestato, con ironia, al gioco.

Nella clip, andata in onda ieri sera, diversi attori de Il trono di spade, come Liam Cunningham, Lena Headey, Isaac Hempstead-Wright, John Bradley, Sophie Turner e Maisie Williams si sono divertiti a rispondere a ogni genere di quesito da parte dei lettori, scatenando l'ilarità generale. "Che odore ha Kit Harington?" chiede un utente a Cunningham che, senza scomporsi ribatte: "E' misto tra uno yogurt scaduto e uno spray per il corpo della Axe. Una cosa ripugnante"; c'è chi invece chiede a Hempstead-Wright, invocando la sua abilità del Corvo a tre occhi, di trovare il mazzo di chiavi di casa e l'attore prontamente risponde: "Sono tra i cuscini del tuo divano". E poi arriva chi sfida direttamente Maisie Williams dicendole: "Ti aspetti che io creda che una ragazzina da 40 chili possa sconfiggere un esercito di White Walkers?" ma lei non si scompone e gli sussurra in cuffia: "So dove vivi e sarei felice di aggiungerti alla mia lista". E c'è una sorpresa finale per chi non l'ha mai dimenticato nonostante la sua morte cruenta: ricompare il perfido Ramsay Bolton (Iwan Rheon) con un gadget in regalo alquanto particolare. Ecco il video:

Il trono di spade 8 su Sky e Now TV: quando e come guardarlo

Il trono di spade 8 è attualmente in onda su HBO la domenica sera e in contemporanea su Sky Atlantic per quanto riguarda l'Italia. Può essere vista in streaming anche su Now Tv e Sky Go. Domenica scorsa è andata in onda quella che resterà alla storia dello show come una delle puntate più discusse, Il trono di spade 8x03, La lunga notte (trovate qui la nostra recensione), che ha generato moltissime reazioni contrastanti ma ha anche fatto registrare nuovi record di ascolti.