Il Trono di Spade 8x03: è record di ascolti su HBO e Sky Atlantic

Il Trono di Spade 8x03 è andato in onda e, come in tanti si aspettavano, più che un episodio è stato un evento, che ha fatto segnare un nuovo record di ascolti per HBO ma anche in Italia su Sky Atlantic.

In America, nella sola serata di domenica, la puntata La lunga notte ha tenuto sintonizzati su HBO 12,02 milioni di spettatori, il secondo risultato migliore di sempre. Lo scettro, in termini assoluti, spetta per poco ancora al finale della stagione 7, che collezionò 12,07 milioni di spettatori il 27 agosto 2017. Se invece si escludono dalla classifica tutti i finali di stagione, per forza di cose gli episodi a generare più attenzione, allora Il Trono di Spade 8x03 (qui la nostra recensione) è a tutti gli effetti un nuovo record assoluto.

Nessuna distinzione è invece necessaria per i dati di Sky Atlantic: La lunga Notte è stata la puntata più vista di sempre in Italia, con 947.000 spettatori (distribuiti tra la messa in onda alle 3.00 del mattino e la replica delle 22.15), ben il 22% in più rispetto alla première del 14/15 aprile, che pure aveva fatto registrare ottimi risultati. Non sono ancora stati conteggiati gli spettatori che hanno preferito guardare la puntata sulle piattaforme streaming dei due network ma, a giudicare dalle lamentele per la fotografia troppo scura (problema, a quanto pare, imputabile solo alla compressione dell'episodio per la visione su pc e smartphone), saranno numeri altissimi anche lì.