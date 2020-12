Il Trono di Spade: il franchise non raggiungerà le dimensioni dei progetti Marvel o Star Wars

Il Trono di Spade ha ottenuto un enorme successo e i vertici della HBO non hanno esitato a mettere in cantiere nuove serie prequel e spinoff, tuttavia il franchise sembra non sia destinato a raggiungere le dimensioni e le estensioni dei progetti Marvel o Star Wars.

A rivelarlo Casey Bloys, responsabile dei contenuti per HBO e HBO Max, durante un'intervista in cui aveva confermato l'intenzione di realizzare ulteriori show televisivi tratti dalle opere di George R.R. Martin.

Bloys ha spiegato parlando di un possibile paragone tra Il trono di spade e i franchise di Marvel e Star Wars: "Quelle sono delle fantastiche proprietà che esistono da vari decenni. Non so se questo diventerà così grande, ma certamente è una grandiosa risorsa che abbiamo e si tratta di un mondo fantastico". Il responsabile di HBO ha aggiunto: "Non penso che sarà un unico show per il resto della vita del marchio".

Lo show originale prossimamente avrà un prequel intitolato House of the Dragon, che avrà tra i suoi protagonisti Paddy Considine e Matt Smith, e non è possibile escludere che in futuro l'universo televisivo tratto dai romanzi di Martin venga ampliato con ulteriori titoli.