Il Trono di Spade: i fan chiedono un remake dell'ottava e ultima stagione alla HBO

I fan de Il Trono di Spade non si arrendono. Dopo la grande delusione ricevuta dall' ottava stagione, quella conclusiva, che ha lasciato la maggior parte del fandom con l'amaro in bocca, chiedono un remake a HBO per dare il giusto finale alla famosa serie tv.

Il Trono di Spade 8x06: Emilia Clarke in una foto dell'ultimo episodio

Dopo la pubblicazione di un nuovo trailer, in occasione del decimo anniversario dello show i fan stanno esortando la HBO a ridare un nuova dignità a Il trono di spade realizzando un remake della stagione 8, stagione in cui gli sceneggiatori hanno dato libero sfogo alla creatività visto che la serie di libri di George R.R. Martin a cui lo show è ispirato, Cronache del ghiaccio e del fuoco, non si è ancora conclusa.

Il Trono di Spade 8: il finale era stato anticipato dal poster della prima stagione?

Questo ha portato alla realizzazione di una storia che non era quella che tutti si aspettavano, molte sono state le critiche quando nel 2019 la stagione è andata in onda su HBO e pochi hanno apprezzato davvero. Così su Twitter molti fan stanno mostrando il loro disappunto chiedendo a gran voce di rivedere quello che gli sceneggiatori hanno realizzato, come è stato fatto ad esempio per Justice League. Ecco alcuni tweet di seguito.

Chissà se HBO prenderà sul serio le richieste dei fan ma sembra che la rete abbia ormai accantonato Il Trono di Spade per proseguire la storia con una serie spin-off, House of the Dragon, prevista per il 2022.