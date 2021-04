Il trono di spade, HBO rilascia un nuovo trailer dell'ultima stagione in vista dell'anniversario

In occasione del decimo anniversario dall'uscita de Il trono di spade, HBO ha deciso di distribuire un nuovo trailer dell'ottava e ultima stagione della serie.

Sembra che nessuno voglia rinunciare a Il trono di spade. In occasione del decimo anniversario di vita della celebre serie, HBO ha annunciato una serie di iniziative per festeggiare al meglio, tra cui la distribuzione di un nuovo trailer dell'ottava e ultima stagione.

Come riportato da Collider, il trailer arriva ben due anni dopo l'uscita dell'ultima stagione de Il trono di spade e ha l'obiettivo di festeggiare The Iron Anniversary. Il nuovo trailer è stato realizzato appositamente con l'obiettivo di essere visto diverso tempo dopo l'uscita ufficiale dell'ottava stagione a causa dell'elevata presenza di twist narrativi che svela.

Il Trono di Spade: HBO svela le iniziative per il decimo anniversario della serie tra Funko e birre

Il trailer rilasciato è ben realizzato e, se fosse stato diffuso prima dell'uscita ufficiale dell'ultima stagione de Il trono di spade, avrebbe sicuramente galvanizzato i fan della serie. Molti utenti hanno già saturato i commenti su YouTube scherzando sui loro desideri e su ciò che sarebbe bello vedere in una nuova fantomatica ottava stagione. Ad esempio, il commento di un utente recita: "Non vedo l'ora di vedere quale importanza possa rivestire la discendenza di Jon e in che modo venga sconfitto il Re della Notte. E poi sarà interessante scoprire la redenzione di Jamie e il piano di Varys".

Il trono di spade ha attirato un numero record di spettatori su HBO e ha generato un fandom internazionale estremamente ampio e attivo. La serie ha ottenuto vasti consensi da parte della critica e ha vinto 59 premi Emmy su 160 nomination totali.