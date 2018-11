Il Trono di Spade: l'epica esibizione dedicata alla serie di due bande musicali

Il Trono di Spade non ritornerà sugli schermi televisivi prima del 2019 e, nell'attesa, non resta che ricordare i momenti più memorabili ed epici della storia, anche in musica come hanno fatto due band durante l'intevallo di una partita di football.

La Michigan Marching Band e la Penn State Blue Band, nonostante siano rivali, hanno ideato uno spettacolare tributo andato in scena il 3 novembre e che comprende passaggi musicali tratti dal tema musicale della serie, da Rains of Castamere, Light of the Seven, Reign, Spoils of War, Winds of Winter e Mhysa.

A rendere ancora più spettacolare l'esibizione gli elaborati movimenti coreografici eseguiti dai membri delle due band che hanno dato vita a molti elementi tratti dall'universo creato dallo scrittore George R.R. Martin, tra cui un incredibile drago.

Il video dell'entusiasmante performance avvenuta durante il match del campionato universitario è immediatamente diventata virale online:

La serie targata HBO ritornerà sugli schermi americani nel 2019 per concludere la storia della lotta per il potere a Westeros e lo scontro che vede contrapposti gli esseri umani e gli Estranei. Per ora la tv via cavo non ha ancora annunciato ufficialmente la data del ritorno dello show con episodi che si preannunciano come epici e senza alcun paragone con altri progetti destinati al piccolo schermo.