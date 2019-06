Il Trono di Spade agli Emmy 2019: gli attori e gli episodi candidati da HBO

Il Trono di Spade riuscirà a trionfare durante gli Emmy 2019? HBO ci spera e nelle ultime ore ha proposto le candidature per provare a sbancare anche la prossima edizione, che si concluderà il 22 settembre a Los Angeles.

Di sicuro non si tratta della migliore stagione: Il Trono di Spade 8 ha sollevato molte critiche e ancor di più sono forse destinate a fare queste candidature perchè, che ci crediate o meno, il network ha deciso di proporre il divisivo finale (qui la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x06) nella categoria degli episodi con la migliore sceneggiatura dell'anno. Nonostante le critiche, però, quella tra gli Emmy Awards e Il Trono è una storia di record: nella sua storia lo show ha vinto ben 47 satuette, portandone a casa ben 12 solo nell'edizione 2016. Mai nessuno aveva fatto di meglio.

Ecco l'elenco delle candidature:

Miglior regia: Miguel Sapochnik, The Long Night; David Nutter, The Last of the Starks; D.B. Weiss e David Benioff, The Iron Throne

Miglior sceneggiatura: Dave Hill, Winterfell; Bryan Cogman A Knight of the Seven Kingdomds; D.B. Weiss e David Benioff, The Iron Throne

Miglior fotografia: Fabian Wagner, The Long Night; David Franco, The Last of the Starks; J_onathan Freeman, The Iron Throne_

Art Direction: The Bells

Visual effects: The Bells

Costumi: The Bells

Hair & Makeup: The Long Night

Miglior documentario: Game of Thrones: The Last Watch

Miglior attore protagonista: Kit Harington

Migliore attrice protagonista: Emilia Clarke

Miglior attore non protagonista: Alfie Allen, Pilou Asbæk, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Richard Dormer

Migliore attrice non protagonista: Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams