Il trono di spade, Emilia Clarke: "Le app di fotoritocco andrebbero bandite!

Emilia Clarke, star de Il trono di spade, vorrebbe vietare le app di fotoritocco. L'attrice 32enne ha criticato duramente i programmi online di fotoritocco che permettono di modificare le foto perché non trova giusto alterare così pesantemente la propria immagine prima di pubblicare le foto sui social media. Questo processo invierebbe un messaggio sbagliato ai giovani che ritengono l'alterazione del proprio aspetto normale.

Ecco le parole dell'attrice inglese: "Lotto con la ragazza della porta accanto mentre modifico le immagini. Non è giusto. Dov'è l'interazione umana? Credo che le app che permettano alle persone di ritoccare il proprio aspetto per sembrare più magre o più bianche dovrebbero essere bandite. Non credo che questo schifo dovrebbe essere sul telefono dei giovani. Non sono d'accordo, non mi piace, non mi fa sentire bene. Non lo faccio sul mio Instagram. Uso i filtri, certo, tutti usano i filtri, ma non userò mai il fotoritocco per alterare la mia immagine."

L'interprete de Il trono di spade ha sottolineato come oggi le persone siano in difficoltà, perché non ha senso essere "caricate sui social media. Credo che dovremmo cercare la nostra bellezza interiore guardandoci dentro e non fuori. Adesso siamo fottuti perché esiste il fotoritocco, le ombre e tutte quelle stupidaggini. Ma nessuno è davvero così!"

Emilia Clarke ci tiene a lanciare un messaggio positivo alle altre donne che dovrebbero imparare ad accettarsi con i propri difetti. "Ognuna ha un tipo fisico diverso. Non è vero che sono certi fisici possono indossare certi abiti. Non c'è niente di male a essere alta e magra, di statura media o robusta."

La nuova stagione della serie HBO - qui trovate tutti gli spoiler su Il Trono di Spade 8 - approderà sugli schermi televisivi di tutto il mondo, la vedremo a partire dal 14 aprile su HBO e in Italia su Sky Atlantic.

