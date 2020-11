Il Trono di Spade: da oggi la Deluxe Steelbook Limited Edition con tutte le stagioni in 4K

Da oggi la celebre serie tv è disponibile in un'esclusiva edizione limitata: le otto stagioni in 4K UHD sono proposte in singoli steelbook contenuti in uno straordinario cofanetto di metallo. Oltre 15 ore di contenuti speciali.

Il Trono di Spade 08x05: Jon Snow e Ser Davos in una foto dell'episodio

Ecco il grande giorno. La serie tv più venduta in home entertainment di tutti i tempi nonché la più seguita nella storia di HBO, ovvero Il trono di spade, è adesso disponibile per la prima volta in assoluto in una spettacolare ed esclusiva versione in edizione limitata, grazie all'uscita speciale de Il Trono di Spade: Deluxe Steelbook Limited Edition in 4K Ultra HD, targata Warner Bros. Home Entertainment. Nel cofanetto tutti i 73 episodi e oltre 15 ore di contenuti extra. Le otto epiche stagioni sono proposte in singoli steelbook contenuti in uno straordinario cofanetto di metallo.

Basato sulla serie di romanzi best seller di George R.R. Martin, Il trono di spade ha ottenuto in totale 161 nomination agli Emmy di cui 59 vittorie, che segnano il maggior numero di nomination e vittorie di qualsiasi serie comica o drammatica nella storia degli Emmy.

Ecco il contenuto delle oltre 15 ore di contenuti speciali:

Game of Thrones: Reunion Special : l'incontro in due parti tra i membri del cast passato e del presente, girato dal vivo a Belfast, presentato da Conan O'Brien e disponibile esclusivamente in queste raccolte. In questo Speciale ci sono inoltre dei segmenti dedicati alle casate Lannister, Stark e Targaryen, che si concludono con i principali attori tutti sul palco a raccontare le loro riflessioni finali sugli anni che hanno condiviso a Westeros ed Essos.

Game of Thrones: The Last Watch : un documentario esclusivo della regista Jeanie Finlay che racconta la realizzazione della stagione finale.

Conquest & Rebellion : La storia animata dei Sette Regni

Commenti audio, scene eliminate o estese, speciali 'dietro le quinte' e molto altro di tutte le 8 stagioni!

La Deluxe Steelbook Edition de Il trono di spade su Amazon