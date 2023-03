Il Trono di Spade, Charles Dance: "Con un network diverso da HBO e Sky lo show sarebbe stato cancellato"

Il Trono di Spade ha conquistato i cuori di tutti gli appassionati e non, divenendo una delle serie più amate (e a volte criticate, ma sempre discusse e chiacchierate) della storia della televisione. Ma Charles Dance, il Tywin Lannister televisivo, attribuisce gran parte del merito ai network che se ne sono occupati, HBO e Sky.

In una recente intervista con il Guardian, come riporta anche Screen Rant, Charles Dance ha infatti parlato del successo de Il trono di spade, di come questo arrivasse in realtà in modo inaspettato per cast e crew, e di come forse non sarebbe mai arrivato se fosse stato affidato ad un'altra emittente televisiva.

"Non avevo idea di come sarebbe andata. Nessuno di noi aveva la minima idea che sarebbe diventata la serie di più grande successo di sempre" ha premesso l'attore "Il pilot in particolare, non era un granché. Se fosse stata realizzata dalla BBC, la serie sarebbe stata cancellata, avrebbero, come si sul dire, staccato la spina".

"Ma Sky e HBO se ne sono prese cura, ci hanno lavorato su per bene, e abbiamo iniziato ad acquisire consapevolezza del fatto che avevamo a che fare con qualcosa di alto livello. Eppure non avevo comunque idea che sarebbe diventata una creatura così affascinante" ha poi concluso.

E anche se il finale de Il Trono di Spade rimane uno dei più criticati, nessuno può negare quanto l'impegno e la dedizione della produzione siano state fondamentali (e non ha gustato nemmeno l'alto budget a disposizione, diciamolo). D'altronde, non è un caso che anche House of the Dragon stia andando alla grande, non trovate?