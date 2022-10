House of the Dragon: con i numeri raggiunti dal finale di stagione HBO è tornata ai fasti de Il trono di spade

Il successo raggiunto da House of the Dragon sposta l'attenzione verso il futuro di una serie che inizialmente ha destato non pochi dubbi.

Tirando le somme sulla prima stagione di House of the Dragon, i numeri che ha raggiunto e che continua a raggiungere (sia in ambito di critica che di pubblico) sono i migliori di HBO da quando Il Trono di Spade si è concluso nel 2019. L'apprezzamento verso questi primi 10 episodi ha raccolto con sé sia recensioni estremamente positive che pareri entusiastici dal grande pubblico.

Fin dalla messa in onda del suo primo episodioHouse of the Dragon ha dimostrato il grande interesse del pubblico odierno nei suoi confronti, e ha continuato a mantenere alto l'interesse (con una media di 29 milioni di spettatori per ogni episodio sulle piattaforme via cavo e streaming) proseguendo lungo la strada. A seguito dell'uscita dell'ultimo episodio della prima stagione, sono stati anche pubblicati anche i suoi dati di ascolto.

House of the Dragon: Paddy Considine e Matt Smith in una scena dell'ottavo episodio

L'episodio 10, intitolato The Black Queen, è stato visto da 9,3 milioni di spettatori, secondo Warner Bros. Discovery, diventando immediatamente il finale di stagione di HBO più visto da quando è uscito quello de Il trono di spade.

House of the Dragon ha quindi fugato ogni dubbio in merito alla sua esistenza, andando oltre la paura che ha preceduto la sua uscita. Ricordiamo che il finale della prima stagione de Il Trono di Spade fu visto da circa 3,9 milioni di persone. Un sorpasso, quindi, dovuto a una narrazione che ha saputo nuovamente raccontare a dovere le gesta dei Westeros.