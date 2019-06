Il trono di spade: 8 stagioni in blu-ray nell'incredibile cofanetto di legno in arrivo a dicembre!

Il trono di spade: le 8 stagioni della serie arrivano in blu-ray in un cofanetto di legno con 33 dischi in uscita a dicembre 2019!

Il trono di spade in blu-ray e in un incredibile cofanetto di legno che conterrà le 8 stagioni della serie per un totale di 33 dischi. L'uscita del cofanetto è prevista a dicembre.

La notizia è arrivato direttamente da HBO ed è di quelle che faranno la gioia dei fan della serie tv più famosa di sempre: l'emittente statunitense ha infatti annunciato per il prossimo dicembre l'uscita di Game of Thrones: The Complete Collection, un mega cofanetto che includerà ben 33 dischi blu-ray con tutte le otto stagioni de Il trono di spade in una speciale confezione celebrativa con montagne di contenuti extra esclusivi.

Un prodotto che includerà dunque tutti i 73 episodi della serie HBO, accompagnati da un'abbondante quantità di extra. Ma a destare sensazione è il packaging: questa edizione sarà infatti disponibile in una speciale confezione di legno per collezionisti dal grande impatto visivo, realizzata con illustrazioni multistrato per ciascuna stagione disegnate dall'artista Robert Ball. Si tratta di custodie progettate con particolare attenzione alle trasparenze che, se allineate, consentono di formare un'immagine tridimensionale che mostra gli animali simbolo delle più celebri casate di Westeros, dagli Stark ai Lannister. A completare il box, infine, ci sarà una spilla da Primo Cavaliere.

Oltre agli episodi di tutte le stagioni, saranno ovviamente tantissimi contenuti extra che includono tutte le scene eliminate, scene estese, affascinanti dietro le quinte, commenti audio e il documentario di due ore: Game of Thrones: The Last Watch diretto da Jeanie Finlay. L'imperdibile cofanetto includerà anche Game of Thrones: Reunion Special, uno speciale di 90 minuti con la reunion del cast della stagione finale, oltre agli attori più amati di tutta la serie come Sean Bean, Jason Momoa, Mark Addy e molti altri. Negli Usa il cofanetto uscirà il 3 dicembre, in Italia come sempre sarà Warner Bros a distribuire il prodotto, non c'è ancora la data certa ma su Amazon (dove come data di uscita è data 31 dicembre 2019) è già possibile prenotare il prodotto a questo link.