Il Trono di Spade: uno degli autori di Andor al lavoro sullo script del film

Il mondo alla base della serie Il trono di spade sembra destinato a espandersi con un film e ora è stato svelato il nome dello sceneggiatore che si sta occupando dello sviluppo del progetto.

Secondo le fonti di Deadline, infatti, è Beau Willimon, già nel team di Andor ad aver ricevuto il compito di firmare lo script del lungometraggio.

Le prime indiscrezioni sul film tratto dalle opere di Martin

Il lavoro sulla sceneggiatura sarebbe iniziato nell'autunno 2024. Al centro della trama ideata da Beau Willimon, anche se si tratta di un dettaglio attualmente non confermato, dovrebbe esserci Aegon I, il primo signore dei Sette Regni che ha poi dato il via alla dinastia dei Targaryen.

Il personaggio non è mai stato rappresentato sugli schermi e sarebbe interessante scoprire l'approccio avuto da Willimon all'universo creato da George R.R. Martin, autore della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Aegon aveva compiuto le sue conquiste grazie ai draghi Balerion, Vhagar e Meraxes. Il re del Continente Occidentale era inoltre sposato con le sorelle Visenya e Rhaenys Targaryen.

Aegon era nato nell'isola di Roccia del Drago ed è l'ideatore del Tavolo Dipinto. Il sovrano non è però riuscito a conquistare Dorne, di cui è costretto a rispettare l'autonomia, e si è convertito al Culto dei Sette durante la sua invasione dei Sette Regni.

Dopo la guerra è stato Aegon a fondare la città di Approdo del Re e la Fortezza Rossa nella Baia delle Acque Nere dove era approdato, oltre ad aver forgiato il Trono di Spade con le spade dei nemici sconfitti.

Il ritorno della saga sugli schermi

Nel caso in cui venisse girato, il film sarebbe il primo progetto per il grande schermo ispirato alla saga letteraria. Attualmente HBO ha nella propria programmazione gli spinoff prequel House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms (di cui potete leggere la nostra recensione).

Il successo della serie cult Il trono di spade era iniziato nel 2011, anno in cui ha debuttato il progetto creato da David Benioff e D.B. Weiss che, nel corso degli anni, è riuscito a stabilire record di ascolti e conquistare numerosi premi, tra cui ben 59 Emmy.

Beau Willimon, recentemente, ha lavorato alla serie tv Andor, progetto prequel di Rogue One: A Star Wars Story, e ha fatto parte del team dei produttori di Scissione. Tra i suoi lavori come sceneggiatori ci sono gli apprezzati film Le idi di marzo e Maria Regina di Scozia.