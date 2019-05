Il Trono di Spade 8x05 stabilisce un nuovo record di ascolti

Il Trono di Spade 8x05 ha stabilito un nuovo record di ascolti in vista dell'atteso finale che verrà trasmesso in tutto il mondo il 19 maggio.

Lo show tratto dai romanzi di George R.R. Martin ha migliorato ancora una volta i suoi dati relativi alle visualizzazioni, registrando un +6% rispetto all'accoglienza riservata a The Last of the Starks.

La puntata intitolata The Bells, di cui potete leggere la nostra recensione, ha infatti raggiunto quota 12.5 milioni di spettatori, cifra che rappresenta il miglior risultato di sempre stabilito da uno show targato HBO.

Lo scontro avvenuto ad Approdo del Re ha superato anche l'attenzione ricevuta dall'epica battaglia avvenuta a Grande Inverno che si era fermata a 12.2 milioni.

Il trono di spade ha registrato nella sua ultima stagione, l'ottava, degli ascolti in continuo miglioramento nonostante alcuni episodi siano apparsi online in versione pirata prima della messa in onda.

Il Trono di Spade 8, gli ultimi episodi: che cosa dobbiamo aspettarci?

La serie Il trono di spade andrà in onda per l'ultima volta il 19 maggio con la sesta puntata dell'ottava stagione, concludendo così la storia tratta dai romanzi scritti da George R.R. Martin. I fan potrebbero però ricevere presto delle buone notizie da parte della tv via cavo: il pilot del primo dei potenziali show prequel è infatti in fase di realizzazione e non resta che attendere per scoprire se otterrà l'approvazione necessaria a dare il via libera alla realizzazione di una prima stagione!