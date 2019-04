Il Trono di Spade 8x03, il regista: "Preparatevi a un survival horror!"

Il Trono di Spade 8x03 terrà i fan col fiato sospeso dall'inizio alla fine e il regista Miguel Sapochnick ha svelato l'atmosfera sarà simile a quella di un film horror.

La puntata, che andrà in onda il 28 aprile, durerà 82 minuti e mostrerà l'epica battaglia che si svolgerà a Grande Inverno tra l'esercito del Re della Notte e l'armata guidata da Jon Snow e gli altri sopravvissuti.

Il regista, che in Il trono di spade aveva già firmato la memorabile Battaglia dei Bastardi, ha commentato a Entertainment Weekly: "C'è suspense, horror, dramma e non ci limitiamo semplicemente a passare da un'uccisione all'altra perché in quel caso tutti sarebbero desensibilizzati e non avrebbe alcun significato".

Miguel Sapochnik ha quindi sottolineato che tra le fonti di ispirazione c'è anche il film Assault on Precinct 13: "Si tratta di un survival horror (horror di sopravvivenza), per me quello è il concetto dell'intero episodio".

I fan non possono quindi che attendere con il fiato sospeso la puntata in cui si svelerà il destino di numerosi personaggi della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin e devono prepararsi a dire addio ad alcuni dei volti più amati dello show dopo otto stagioni.

La situazione, come anticipato anche dal promo e dalle foto, sarà particolarmente drammatica e gli eventi prenderanno il via dopo la serata al centro del secondo episodio di cui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x02.

L'ottava e ultima stagione dello show va in onda ogni domenica su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Nell'attesa abbiamo azzardato qualche pronostico sui personaggi che hanno le maggiori possibilità di sopravvivere all'episodio de Il trono di spade 8x03.