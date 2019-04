Il trono di spade 8x03: quali personaggi hanno le maggiori probabilità di sopravvivere?

Il Trono di Spade 8x03: Kit Harington interpreta Jon Snow

Il secondo episodio dell'ottava stagione de Il Trono di Spade 8, A Knight of the Seven Kingdoms, è stato a parere di molti uno dei migliori degli ultimi anni: nelle poche ore prima della battaglia i nostri personaggi più amati hanno avuto modo di scontrarsi e ritrovarsi, si sono riuniti davanti ad un fuoco ricordando il passato e azzardando piani per il futuro, preparandosi a quella che si preannuncia la battaglia più sanguinaria della storia di Occidente, la prima della Grande Guerra contro il Re della Notte ed il suo esercito. Anche gli spettatori stessi, durante 59 minuti ricchi di momenti bellissimi ma anche di grande angoscia e tensione, hanno avuto modo di dire addio ai loro personaggi preferiti, molti dei quali già dal prossimo episodio abbandoneranno definitivamente la serie.

Aspettando l'arrivo degli Estranei a Grande Inverno ci siamo chiesti tra coloro che si sono riuniti per combatterli, quali personaggi hanno le maggiori probabilità di sopravvivere ne Il Trono di Spade 8x03, un episodio che si preannuncia essere un bagno di sangue.

Durante la Battaglia di Grande Inverno vedremo molti dei nostri eroi soccombere all'arrivo dei Camminanti Bianchi, ed i pronostici sulla sopravvivenza di gran parte di loro non sono dei più positivi. La lista che segue si basa esclusivamente su nostre supposizioni, su quanto conosciamo Il trono di spade ed i suoi protagonisti. Per molti di loro speriamo davvero di sbagliarci, ma è molto probabile che in ben pochi resteranno in vita abbastanza a lungo per vedere l'"agrodolce" finale preannunciato da George R. R. Martin per la serie.

Il Trono di Spade 8x03: Brienne e Jamie alla guida delle truppe

Il trono di spade 8x02, la recensione: il passo della morte, il canto dell'amore

Jaimie 10%

Il Trono di Spade 8x02: una foto di Nikolaj Coster-Waldau

Jamie Lannister è tra i personaggi della serie che rispetto alle prime stagioni ha fatto il cambiamento più impressionante: insieme alla mano ha perso gran parte della sua arroganza, arrivando addirittura ad abbandonare Cersei per difendere il Nord (ma anche il resto di Occidente) dal Re della Notte. Nella Battaglia di Grande Inverno si troverà, insieme a Brianne, in prima linea sul fianco sinistro e sarà quindi tra i primi a scontrarsi contro i non morti. Questo di certo non aumenta le sue probabilità di sopravvivere. Se ci aggiungiamo poi l'infausto presagio di Bran ("Come lo sai che ci sarà un 'dopo'?"), Jamie Lannister non è di certo tra i favoriti nello scontro. Speriamo per lo meno che, se ci lascerà nel prossimo episodio, lo faccia portando con sé il maggior numero possibile di Estranei e di non morti.

Brienne 5%

Il Trono di Spade 8: Gwendoline Christie in una foto dell'ultima stagione

Brianne è uno dei personaggi che quasi sicuramente moriranno durante il prossimo episodio: dopo averla vista sorridere con gli occhi lucidi per essere finalmente diventata cavaliere, quanto sarebbe tragico e doloroso vederla cadere in battaglia? Il Trono di Spade ce lo insegna fin dalla sua prima stagione, non dobbiamo affezionarci ai personaggi, perché David Benioff e D.B. Weiss adorano far soffrire il proprio pubblico con morti crudeli ed inaspettate. Almeno, come la stessa Brienne ci ha detto nello scorso episodio, quello in battaglia è di certo un modo onorevole di morire.

Podrick 5%

Viste le scarse probabilità di sopravvivere di Brianne non vediamo perché il suo scudiero, Podrick Payne, dovrebbe essere più fortunato. E' vero che è migliorato molto nel combattimento, ma crediamo comunque che il suo personaggio sia uno di quelli più a rischio di cadere in battaglia (e quindi forse di tornare come non-morto?).

Jorah 20%

Il Trono di Spade 8x02: una foto di Daenerys

Durante lo scorso episodio Sam ha donato a Jorah la spada di acciaio di Valyria della sua famiglia, e questo gli da senza dubbio qualche possibilità in più di superare lo scontro con i Camminanti Bianchi. Detto questo però Jorah, che in passato ha dimostrato più le sue qualità di consigliere e stratega piuttosto che quelle di guerriero, non è di certo tra quelli su cui puntiamo di più.

Il Trono di Spade 8: come finirà la serie? Le nostre teorie e ipotesi

Verme Grigio 0%

Il Trono di Spade 8x02: Verme Grigio e Missandei

In primo luogo il comandante degli Immacolati si troverà in prima linea, combattendo corpo a corpo con i non morti, e questo non aumenta le sue possibilità di sopravvivenza. Poi c'è anche quest'altra questione: solo poche ore prima della battaglia ha giurato all'amata Missandei di portarla in giro per le spiagge di Essos e di invecchiare insieme. Quanto può essere di malaugurio un'affermazione del genere alla vigilia di uno scontro come quello di Grande Inverno?

Theon 0%

Ammettiamolo, Theon è spacciato. Si troverà da solo con un pugno di uomini a difendere Bran dal Re della Notte, che non vede l'ora di far fuori l'ennesimo Corvo a Tre Occhi. Se consideriamo l'arco narrativo del suo personaggio, Theon ha portato a termine, salvando la sorella e tornando a Grande Inverno per combattere gli Estranei, il suo processo di redenzione, rendendo quindi una morte onorevole in battaglia il miglior modo per dire addio alla serie.

Bran 50%

Il Trono di Spade 8x02: Bran in un'immagine della puntata

Bran è un bel punto interrogativo anche per noi. Di certo l'importanza del Corvo a Tre Occhi nel mondo de Il Trono di Spade è tale che gli autori della serie avranno valutato bene se e quando farlo morire. E' vero che Bran si troverà piuttosto indifeso nel Parco degli Dei, protetto solo da Theon e da alcuni suoi uomini, ma i draghi di Daenerys, che trattandosi di un'area aperta possono arrivare volando, potrebbero andare in suo aiuto.

Il Trono di Spade 8: tutti gli spoiler e le anticipazioni

Sansa 80%

Il Trono di Spade 8x02: una foto di Sophie Turner

Sansa sta finalmente mettendo a frutto l'esperienza accumulata negli anni passati da quando per la prima volta ha lasciato Grande Inverno: ora è un personaggio forte ed indipendente, pronto a difendere, con ogni mezzo possibile, il Nord e la sua famiglia. Noi abbiamo la sensazione che le sue chance di sopravvivere alla battaglia siano molto alte: da una parte non siamo sicuri che si rifugerà nelle cripte con le altre donne ed i bambini, ma che anzi potrebbe voler avere un qualche ruolo nello scontro e che, forte degli insegnamenti del poco compianto Ditocorto, abbia pronto un piano b su come sfuggire alla morte (aiutando anche i suoi nel mentre).

Arya 80%

Il trono di spade: Maisie Williams nell'episodio Winterfell

Sì è vero, dal trailer Arya non sembrava passarsela granché bene con l'entrata degli Estranei a Grande Inverno, ma noi siamo sicuri che la giovane assassina sarà in grado senza dubbio di cavarsela. Innanzi tutto sarà dotata di una nuova e letale arma e poi, ricordiamoci, ha ancora da portare a termine la sua vendetta contro Cersei, una motivazione più che sufficiente per voler sopravvivere a tutti i costi.

Gendry 20%

Al contrario di Arya i pronostici per il suo nuovo amante Gendry non sono dei migliori: anche se abbastanza abile nel combattimento e nell'uso delle armi non possiede le stesse capacità della giovane Stark, potrebbe quindi non superare l'incontro con i non morti. Almeno, però, la sua ultima notte non è stata delle più spiacevoli.

Il Trono di Spade 8, HBO svela l'età di Arya Stark nella scena di sesso!

Sir Davos 30%

Il Trono di Spade 8x02: una foto di Liam Cunningham

A voler essere superstiziosi, un personaggio che passa la metà del suo tempo a ripetere quanto è stato fortunato a sopravvivere in tutte le battaglie a cui ha partecipato, non è di certo quello con le maggiori probabilità di sopravvivenza. Detto questo però gli autori de Il Trono di Spade ci hanno già stupito in passato, e potrebbero farlo anche questa volta lasciando qualcuno che viene dato da tutti per spacciato. Chissà che la sua incredibile fortuna non lo aiuti anche questa volta.

Tormund 30%

Stesso discorso può essere fatto per Tormund, che è sopravvissuto contro ogni previsione alle situazioni più disperate. Come potete far fuori un personaggio che deve la sua forza alle poppate di una gigantessa? Lui è uno di quelli che ci piacerebbe veder arrivare illeso alla fine ma Game of Thrones ha sempre dimostrato che nessuno, nemmeno un personaggio amato come Tormund, è mai veramente al sicuro.

Beric 0%

Per quanto riguarda Beric, al contrario, siamo quasi certi della sua dipartita. Dopo tutte le volte che è morto e tornato in vita, volete che sopravviva anche questa volta?

Il Trono di Spade 8x03: una foto di Daenerys e Jon Snow

Il Mastino 70%

Sandor Clegane, il Mastino, è invece tra i nostri favoriti. Ricordiamoci che ha ancora un conto in sospeso con il fratello Gregor, e non è plausibile che venga fatto fuori dalla serie prima del tanto atteso Cleganebowl, non credete?

Lyanna Mormont 30%

La piccola Lyanna Mormont è diventata da subito uno dei nostri personaggi preferiti, fin dalla sua prima, memorabile, entrata in scena. Vogliamo darle qualche chance in più perché sarebbe da stupidi liberarsi di un personaggio così soprattutto perché, se dovesse tornare come non morta, i nostri eroi sarebbero davvero spacciati.

Il trono di Spade: le scene più sconvolgenti della serie

Tyrion, Missandei, Varys, Gilly & il piccolo Sam (e tutti gli altri nelle cripte) 50%

Il Trono di Spade 8: Peter Dinklage nella premiere dell'ottava stagione, Winterfell

Non affronteranno lo scontro direttamente, e questo gli da più probabilità di sopravvivere. Detto questo però, rinchiudersi in un buco durante una battaglia non è sempre un'idea intelligente, e se gli Estranei dovessero fare breccia a Grande Inverno (come ci è parso di capire dal trailer) tutti coloro che si sono rifugiati nelle cripte potrebbero ritrovarsi in trappola (c'è addirittura chi dice che i morti della famiglia Stark potrebbero alzarsi dalle loro tombe con l'arrivo del Re della Notte, ma ci sembra un po' azzardato). Speriamo nella lungimiranza di Brandon il Costruttore e che possa aver dotato le catacombe del castello di passaggi sotterranei utilizzabili per la fuga.

Il trono di spade 8: chi vincerà? 5 personaggi con buone probabilità di sopravvivenza

Jon Snow 80%

Agli ultimi personaggi di questa lista daremo alte probabilità di sopravvivenza, questo perché siamo sicuri che sia troppo presto per eliminarli dalla serie (che, non dimentichiamo, ha ancora qualche episodio da riempire). Jon Snow, visto anche il vantaggio dato dal suo nuovo alato destriero, potrebbe essere in grado di sfuggire alla morte volando (e portando con se anche altri superstiti).

Daenerys 80%

Il trono di spade: Emilia Clarke e Kit Harington in una scena della premiere dell'ottava stagione

Stessa cosa va detta per Daenerys, che come Jon potrebbe salvarsi abbandonando la battaglia insieme al fidato Drogon.

Il Re della Notte 80%

Anche il Re della Notte siamo sicuri abbia ottime possibilità di sopravvivere: dopo otto stagioni in cui ci prepariamo al suo arrivo come potremmo liberarcene durante il primo vero scontro? Dalla sua ha anche la possibile via di fuga aerea in groppa al non morto Viserion.