Il Trono di spade 8x02 leaked: l'episodio è già sul web?

Il Trono di Spade 8x02, episodio che andrà in onda stanotte, sarebbe apparso sul web a causa della pubblicazione in anteprima su Amazon Prime Germania.

Il Trono di Spade 8 al centro di un caso di pirateria: l'episodio 8x02 sarebbe leaked e sarebbe apparso sul web prima della messa in onda, prevista stanotte.

Poche ore fa degli utenti su Reddit hanno infatti condiviso online delle immagini in cui si mostra come Amazon Prime in Germania abbia involontariamente pubblicato Il Trono di Spade 8x02 in anticipo rispetto al previsto, causando quindi una fuga di notizie e l'apparizione delle copie piratate online.

Un fan della serie Il trono di spade ha notato il problema e, secondo le prime indiscrezioni, la seconda puntata dell'ottava stagione sarebbe comparsa in automatico al termine della visione della première. Su Reddit, in poche ore, sono poi apparsi innumerevoli spoiler relativi a quanto accadrà nel secondo capitolo inedito della storia.

Pochi giorni fa il canale francese OCS City era stato al centro di un problema simile che aveva causato l'apparizione online del titolo della puntata, che dovrebbe essere The Rightful Queen, e della sinossi in cui si rivela: "Jon Snow e Daenerys chiamano a raccolta le loro truppe prima del confronto con l'armata dei morti. La terribile minaccia mette a rischio tutti quelli che si trovano a sud della Barriera".

Ricordiamo che Il Trono di Spade 8x01 andrà in onda in versione doppiata domani, mentre per quanto riguarda Il Trono di Spade 8x02, sono uscite le anticipazioni e un promo.

Il trono di spade 8x01, la recensione: ritrovarsi a Grande Inverno