Il Trono di Spade 8x02: i preparativi alla battaglia nelle foto dell'episodio

Il Trono di Spade 8x02 andrà in onda domenica sera e nelle foto ufficiali si dà spazio ai preparativi per l'imminente battaglia.

Il Trono di Spade 8x02 andrà in onda domenica 21 e online sono state condivise le prime foto ufficiali della puntata.

Gli scatti confermano che i protagonisti staranno cercando di prepararsi per l'imminente battaglia in arrivo a Grande Inverno, dopo la scoperta dell'inquietante messaggio lasciato dal Re della Notte compiuta da Tormund e dal suo gruppo di sopravvissuti al crollo della Barriera

Le immagini della seconda puntata inedita dell'ultima stagione de Il trono di spade mostrano anche Sam insieme a Gilly e suo figlio, oltre a confermare il confronto tra Jaime, Bran e Daenerys.

Nell'atmosfera cupa che contraddistingue la vigilia dell'epico scontro con gli Estranei, c'è spazio anche per un pizzico di romanticismo tra Missandei e Verme Grigio, in quello che potrebbe essere un addio.

Ecco tutte le foto:

Ricordiamo che Il Trono di Spade 8x01 andrà in onda in versione doppiata la prossima settimana, mentre per quanto riguarda Il Trono di Spade 8x02, sono uscite le anticipazioni e un promo.

