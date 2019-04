Il Trono di Spade 8, Stephen King: "Su Grande Inverno lavoro di scrittura perfetto"

Il Trono di Spade 8 ha ottenuto un'importante approvazione: quella di Stephen King! Lo scrittore, intervenendo sui social media, ha infatti lodato il lavoro compiuto dagli sceneggiatori della serie in occasione di questo avvio dell'ottava stagione del progetto tratto dai romanzi di George R.R. Martin.

In un post condiviso su Facebook Stephen King dichiara: "Il trono di spade: essendo da sempre un narratore, sono ammirato da come le menti che lavorano allo show abbiano in modo perfetto portato tutti i personaggi principali a Grande Inverno. Lo hanno fatto sembrare semplice. Lettori fedeli, non lo è".

Lo scrittore faceva ovviamente riferimento ai primi due episodi - qui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x02 - dello show che va in onda su HBO e in Italia su Sky Atlantic e NowTV.

La seire Il Trono di Spade ha riunito quasi tutti i protagonisti, con l'eccezione di Cersei ed Euron Greyjoy che sono ancora ad Approdo del Re, a Grande Inverno, dove nella prossima puntata avverrà l'epico scontro con l'esercito del Re della Notte.

La tv via cavo non ha voluto diffondere spoiler riguardanti quanto accadrà durante lo scontro tra i vivi e i morti e, per ora, si può cercare di trarre qualche anticipazione solo dal promo diffuso online.