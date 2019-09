Il Trono di Spade 8: gli showrunner rispondono alle polemiche sull'ultima stagione

Il Trono di Spade 8 si è concluso ormai da un po', ma i due showrunner hanno risposto solo ora alle polemiche parecchio accese che hanno circondato l'ultima stagione dello show dei record.

Tra fan inferociti e un po' di malcontento che cominciava a serpeggiare anche nel cast - soprattutto per la celerità con cui Il trono di spade è stato chiuso -, Benioff e Weiss non sono mai intervenuti per dire la loro sui diversi fronti aperti, ma l'hanno fatto solo ora, lontani ormai dalle beghe di Westeros e da HBO - all'inzio di agosto hanno firmato un accordo con Netflix per la produzione di film e serie tv originali in cambio di cifre da capogiro.

E sono intervenuti sulla questione "Trono" per ridurre in fondo tutto a una tazza di caffè. "È come nei tappeti persiani, tradizione vuole che si commetta un piccolo errore nel realizzare il tappeto, perché solo Dio può fare qualcosa di perfetto, quindi penso che quello sia stato il nostro piccolo errore" ha dichiarato Benioff a Star Channel Japan.

Il trono di spade 8x04: Emilia Clarke e una tazza di Starbucks

"Abbiamo messo lì la tazza di caffè come un'affermazione consapevole e concordata della nostra imperfezione" ha scherzò poi Weiss, per poi sentire il collega aggiungere: "Ci siamo concentrati così tanto su Daenerys e Jon Snow che non abbiamo visto questa tazza di caffè proprio nel mezzo. All'inizio è stato imbarazzante, non riuscivamo a crederci, come avevamo fatto a non vedere quella tazza? Poi è diventato divertente". Tutto qui, si chiederà chi ancora firma petizioni per la discutibile qualità de Il Trono di Spade 8, e chi si sarebbe aspettato forse anche una maggiore umiltà da parte dei due? Sì, a quanto pare Benioff e Weiss non credono di avere nulla per cui scusarsi.