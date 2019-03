Il Trono di Spade 8, gli showrunner sul finale: "Non piacerà a tutti"

Il Trono di Spade 8 arriverà sugli schermi il 14 aprile e l'atteso finale della serie è stato diretto dagli showrunner David Benioff e D.B. Weiss che sono pronti a ogni tipo di reazione da parte dei fan.

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Weiss ha infatti dichiarato: "Vogliamo che le persone amino l'epilogo. Per noi è così importante. Abbiamo trascorso 11 anni a lavorare a questa serie. Sappiamo però inoltre che non importa ciò che facciamo, anche se sarà una versione ottimale della storia, ci sarà sempre un certo numero di persone che odieranno persino la versione migliore di tutte quelle possibili".

Lo showrunner de Il Trono di Spade 8 ha poi aggiunto: "Non c'è nessuna versione a cui tutti reagiscano dicendo: 'Devo ammetterlo, sono d'accordo con ogni altra persona sul pianeta che questo è il modo perfetto per concludere la storia'. Si tratta di una realtà impossibile che non esiste. Spero di ottenere una discussione in stile epilogo di Breaking Bad in cui si parla di 'Diamo A o A+?'".

Benioff ha quindi sottolineato: "Fin dall'inizio abbiamo parlato di come lo show si sarebbe concluso. Una buona storia non è tale se si ha un brutto finale. Ovviamente ci preoccupiamo".

I due showrunner hanno inoltre spiegato di aver voluto firmare la regia della puntata perchè non ritenevano giusto affidare a qualcuno di diverso questo difficile compito: "Saremmo stati sempre a guardare dalle loro spalle ogni ciak, facendo impazzire le persone e rendendo difficile a chiunque fare il proprio lavoro. Se dovevamo far impazzire qualcuno era giusto che fossimo noi stessi".

Il finale della serie Il trono di spade andrà in onda nella notte del 19 maggio e Benioff ha già un piano perfetto per affrontare la messa in onda: "Penso che mi ubriacherò e starò molto distante da internet". Nella giornata di ieri è stato rilasciato finalmente il trailer de Il Trono di Spade 8, e il video ha contribuito ad alzare l'hype tra i fan e persino tra gli stessi protagonisti.