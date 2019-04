Il trono di spade 8: il Re della Notte protagonista di un'agghiacciante teoria!

Ormai su Il trono di spade 8 nasce almeno una teoria al minuto. L'ultima riguarda nientemeno che il Re della Notte, il temibile capo degli Estranei, e lo scenario che viene descritto è letteralmente agghiacciante.

Per chi, ovviamente, non ha visto le ultime due puntate della nuova stagione seguono degli spoiler .

Secondo quanto riportato su Reddit, Il Re della Notte non sarebbe stavolta a capo dell'armata che sta per assalire Grande Inverno, ma sarebbe diretto verso sud, nientemeno che ad Approdo del Re. I motivi sarebbero squisitamente tattici. Il primo è quello di non mettere in serio pericolo Viserion contro gli altri due draghi rimasti a Danerys Targaryen. Il secondo perché potrebbe attaccare Cersei e la Compagnia dorata, sbaragliandoli in un batter d'occhio. Questo significa, sempre secondo la tesi legata al prossimo episodio de Il trono di spade, che il Re della Notte potrebbe anche trasformare in non morti gli uomini che ha sconfitto ad Approdo del Re, formando così un secondo potenziale esercito in grado di annientare la resistenza portata avanti da Daenerys, Jon Snow e alleati.

E' possibile, infatti, che al Nord gli Stark possano vincere agevolmente la coalizione di Estranei che ha valicato la Barriera sia per via dei draghi Drogon e Rahegal sia grazie alla sagacia militare di Jon, ma una volta scesi verso sud si troverebbero ad affrontare la minaccia di una nuova armata, guidata stavolta dal Re della Notte. "La maggior parte della gente presume che i vivi perderanno nella battaglia di Grande Inverno e dovranno ritirarsi nella fortezza di Moat Cailin. Ma prevedo che in realtà vinceranno la battaglia, solo per scoprire subito dopo che c'è un altro esercito di non morti molto più grande a sud: tutta la popolazione di Approdo del Re"; così scrive su Reddit l'autore di questa teoria.

Alla base ci sarebbero infatti alcune considerazioni. Nelle numerose visioni che Bran ha avuto durante la quarta stagione, tutte si sono avverate tranne una: quella in cui vede distrutta la sala del trono di Spade con l'ombra di un enorme drago che sorvola la capitale dei Sette Regni. Molti hanno presupposto che su quel drago ci fosse una Daenerys trionfante, ma forse potrebbe essere Viserion con su in groppa il Re della Notte. Se poi torniamo ancora più indietro, questo scenario coincide con quanto visto da Danerys nella Casa degli Eterni durante la seconda stagione: la sala del trono di Approdo del Re distrutta e coperta interamente di neve. Un luogo perfetto per il Re della Notte. Accadrà veramente così? Per saperlo toccherà aspettare la notte tra domenica e lunedì. Valar Morghulis!

