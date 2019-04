Il trono di spade 8: la premiere è stata scaricata illegalmente 54 milioni di volte in 24 ore

La premiere de Il trono di spade 8 è stata scaricata illegalmente 54 milioni di volte in 24 ore. Questo non ha impedito alla premiere di diventare l'episodio più visto di sempre, ma se tutto il pubblico l'avesse visto legalmente il record sarebbe stato ancora superiore.

Il trono di spade: Emilia Clarke e Kit Harington in una scena della premiere dell'ottava stagione

La premiere dell'ottava stagione de Il trono di spade, intitolata Winterfell, ha dato il via a quella che sarà la stagione conclusiva della popolare serie HBO. Secondo i dati della compagnia di analisi della pirateria digitale Muso, l'episodio di apertura è stato scaricato illegalmente 54 milioni di volte in 24 ore (qui trovate la nostra recensione della premiere dell'ottava stagione de Il trono di spade). Muso ha svelato inoltre che le prime sette stagioni de Il trono di spadesono state tra le 25 serie tv più piratate di questo mese visto che il pubblico era desideroso di riguardare i vecchi episodi in preparazione del gran finale.

"Riguardo ai dati sulla pirateria nelle prime 24 ore dalla messa in onda, questi dimostrano che questo tipo di pubblico non può essere ignorato" ha spiegato il CEO di Muso Andy Chatterley. "Nonostante gli sforzi globali per evitare la pirateria compiuti negli ultimi anni, i dati da noi raccolti mostrano che i consumatori si dirigono ancora verso le forme di fruizione illegale per trovare i contenuti. E' importante che detieni i diritti capisca che gli utenti che sfruttano il download illegale sono alcuni dei fan più accaniti e rappresentano un'importante opportunità commerciale."

Pirateria o meno, Winterfell ha segnato un record di 17,4 milioni di spettatori attraverso tutte le piattaforme di HBO (lineare, HBO Now e HBO Go), infrangendo il precedente record segnato dall'episodio finale della settima stagione de Il trono di spade che aveva totalizzato 16,9 milioni di spettatori.