Il Trono di Spade 8: in arrivo gli Oreo dedicati alla serie!

Il Trono di Spade 8 debutterà sugli schermi televisivi il 14 aprile e Oreo ha annunciato la messa in vendita di una linea dedicata all'ultima stagione!

I fan della serie tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin potranno quindi gustare i famosi biscotti contenuti in una confezione a tema che ritrae l'ormai iconico trono, la scritta del marchio nei caratteri utilizzati per lo show prodotto da HBO e i nomi dei personaggi che lotteranno per la sopravvivenza e per aggiudicarsi il potere nel regno di Westeros.

Ecco la foto della speciale edizione Oreo:

La pagina Instagram di Oreo ha inoltre confermato la collaborazione con un video in cui si chiede di utilizzare l'hashtag #ForTheThrone e si dichiara "Cookies are coming".

L'ottava e ultima stagione de Il trono di spade sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.