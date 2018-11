Il trono di spade 8, la nuova stagione in uscita ad aprile 2019!

Il Trono di Spade 8 è ufficiale: l'apprezzata serie TV ritornerà sugli schermi televisivi con le puntate dell'ottava stagione, in uscita nel mese di aprile 2019, come conferma un nuovo teaser in cui la tv via cavo HBO annuncia l'appuntamento. Il video propone delle scene tratte dalle stagioni precedenti sottolineando che ogni battaglia, tradimento, rischio, scontro, sacrificio e morte si sono rivelati necessari per ottenere il trono.

Per ora gli showrunner non hanno svelato alcun dettaglio riguardante la trama delle sei puntate inedite de Il trono di spade 8, annunciando solo la presenza di un'epica battaglia che vedrà contrapposti umani ed Estranei. I fan dello show tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin possono attendersi quindi epiche sequenze di livello cinematografico, morti e innumerevoli sorprese prima di giungere all'epilogo del racconto ambientato a Westeros.

I membri del cast de Il trono di spade, in questi mesi, stanno inoltre mantenendo il segreto con estrema attenzione e la loro fatica nel non rivelare spoiler dovrà durare ancora piuttosto a lungo per evitare di rovinare la visione agli spettatori, che potranno dunque guardare la serie a partire dalla prossima primavera.