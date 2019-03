Il Trono di Spade 8: a Los Angeles un locale a tema per celebrare l'ultima stagione

Il Trono di Spade 8 concluderà la storia tratta dai romanzi di George R.R. Martin e un locale di Los Angeles vivrà una trasformazione a tema per celebrare la messa in onda dell'ultima stagione.

Il Trono di Spade 8 è arrivato all'ultima stagione e un locale di Los Angeles si trasformerà per l'occasione proponendo spazi ed eventi a tema per celebrare degnamente la conclusione della serie HBO.

Per tutto il mese di aprile il Scum & Villainy farà immergere gli spettatori nel mondo di Westeros con l'iconico treno, tavoli situate in quelle che sembrano le cripte di Grande Inverno, installazioni e oggetti scenografici.

Il bar sarà aperto ogni giorno dalle 18 alle 2 di notte e in programma ci saranno delle serate evento come la Game of Thrones Table Top Night, in programma lunedì 8 aprile, e il Game of Thrones Season 8 Hype Party che si svolgerà nella serata di venerdì 12 aprile.

Il tredici aprile si svolgerà poi l'evento a pagamento Game of Thrones Daiego Scotch Tasting, con biglietti dal costo compreso tra i 100 e 125 dollari, che permetterà inoltre ai fan di comprare merchandise esclusivo.

Tre giorni dopo andrà poi in scena il quiz I Drink and I Know Things e i fan potranno partecipare al costo di 5 dollari per persona, con l'intera somma incassata destinata al vincitore.

L'ottava e ultima stagione de Il trono di spade sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.