Il Trono di Spade 8, Kit Harington: “ Ho pianto quando ho capito che era finita con Jon Snow"

All'inizio de Il Trono di Spade 8 mancano poche ore ma la gioia del pubblico forse non corrisponde a quella del cast. Kit Harington, per esempio, ha raccontato che ha pianto quando ha realizzato che non sarebbe stato mai più Jon Snow.

Eppure il nostro bel Kit ci ha sempre detto di sentirsi sollevato per la fine di un'epica, lunga e stancante avventura e anche che mai, per nessuna ragione, avrebbe voluto riprendere in mano e sulle spalle il peloso mantello di Jon Snow. A quanto pare, però, come ha raccontato in un'intervista con il magazine InStyle, questo almeno fino a quando non ha realizzato effettivamente che la sua storia con Jon Snow era conclusa per sempre: "Ricordo che ero in aeroporto, qualcuno è venuto verso di me chiedendo "Sei proprio tu quello che interpreta Jon Snow?" e io ho risposto "Non più". Ma poi sono scoppiato a piangere: quella è stata la mia presa di coscienza che ormai era finita".

Kit Harington ha parlato di quanto il personaggio, nel corso degli anni, abbia finito per somigliare sempre più a lui e viceversa, tanto che oggi per certi versi è difficile capire, almeno nelle apparizioni pubbliche, chi sia chi: "Tutto è cominciato dopo la prima stagione, quando in un'intervista mi fu chiesto quanto mi somigliasse Jon Snow. Ricordo che all'epoca la trovai una domanda confusa, perchè sì io ero Jon Snow ma solo perchè lui era un personaggio, il mio personaggio. Dopo tanti anni posso dire che non gli somiglio per tante cose, eppure sono lui perchè lui è come me e non so più chi dei due ormai sia l'altro".

Nessuna sorpresa, dunque, nello scoprire che Kit ha compreso la portata de Il trono di spade, a livello globale, solo alla quarta stagione, grazie a un video che mostrava la reazione di tanti spettatori alla spaventosa sequenza del Red Wedding: "Sì, l'ho realizzato solo dopo 4 anni. Sapevo che lo show stava andando bene ma ho capito che si trattava effettivamente di una serie tanto popolare in tutto il mondo quando ho visto online le reazioni a quella scena".

Il Trono di Spade 8: Kit Harington in una foto dell'ultima stagione

Nel resto dell'intervista Kit Harington ha anche raccontato qualcosa in più di se stesso, come quella volta in cui fu licenziato e non su un set ma direttamene da suo padre, per essersi presentato al lavoro con un paio di scarpe troppo vecchie e rotte. O come quello che Kit fa ogni mattina appena sveglio: "Potremmo ricominciare di nuovo l'intervista? Perchè ho pensato alla prima cosa che faccio ma è andare in bagno e non credo sia carino da dire!". E chissà quale sarebbe la prima cosa da fare al risveglio per il suo Jon Snow, magari pensare ad un piano per salvare la vita alla sua Daenerys? Sicuramente mancano pochissime ore per scoprire quale sarà la prima cosa che Jon farà al suo ritorno in TV, stanotte all 3.00 in punto, dopo un'assenza di due anni. Il Trono di Spade, infatti, ritorna con la sua ultima stagione stanotte su Sky Atlantic e, in streaming, su Sky Go e Now TV.

