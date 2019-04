Il Trono di Spade 8, l'attesissima stagione finale stanotte su Sky Atlantic!

L'appuntamento con Il Trono di Spade 8 è per stanotte alle 3 su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv con l'ultima stagione dello show HBO!

Con milioni di fan adoranti in trepida attesa ormai da quasi due anni l'ottava stagione de Il trono di spade è l'evento televisivo del decennio, che coi suoi 47 Emmy Awards all'attivo e ben 190 premi vinti è la serie tv più premiata di sempre.

Con milioni di fan adoranti in trepida attesa ormai da quasi due anni l'ottava stagione de Il trono di spade è l'evento televisivo del decennio, e a trasmetterlo in esclusiva per l'Italia e in contemporanea con la messa in onda americana sarà Sky.

Trailer mozzafiato che appena rilasciati hanno accumulato in poche ore decine di milioni di visualizzazioni, immagini rilasciate con parsimonia, decine di teorie sulla trama dei nuovi sei episodi e, soprattutto, sull'agognato finale della saga tratta dal ciclo di romanzi "Cronache del ghiaccio e del fuoco" di George R.R. Martin. Quanto visto finora dell'ottava stagione del cult di HBO lascia presagire, dopo ben sette stagioni, un finale assolutamente epico e altamente spettacolare, che vedrà una battaglia fra i vivi e i morti con tutta probabilità in grado di dare finalmente una risposta al quesito che da anni ormai appassiona milioni di telespettatori in tutto il mondo: chi salirà finalmente sul Trono dei Sette Regni?

Il trono di spade 8 su Sky e Now TV: quando e come guardarlo

Il trono di spade: Kit Harington in una scena della ottava stagione

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Jon Snow (Kit Harington) arrivano a Grande Inverno con l'Armata degli Immacolati e Drogon e Rhaegal, che con la morte di Viserion sono i soli draghi di Daenerys ancora vivi. I tre Stark superstiti, Arya (Maisie Williams), sua sorella Sansa (Sophie Turner) che fa le veci del Re del Nord e Bran (Isaac Hempstead-Wright), separati anche fisicamente da intrighi e questioni insolute, dovranno provare a restare uniti per affrontare l'Esercito degli Estranei e il terrificante Re della Notte. Intanto ad Approdo del Re Cersei (Lena Headey) e Jaimie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) si preparano a difendersi, con l'appoggio dell'esercito dei mercenari. Anche Tyrion (Peter Dinklage) dovrà scegliere da che parte stare.

Fra cruente battaglie, attesissimi e inediti confronti e tutta l'epicità a cui Il Trono di Spade ha abituato i suoi appassionati, la stagione finale della serie creata da David Benioff e DB Weiss promette di soddisfare le altissime aspettative dei fan, in febbrile attesa dei nuovi episodi dall'estate del 2017: da quell'impressionante finale della settima stagione che - oltre alla Barriera di ghiaccio, costruita a nord di Westeros per tenere lontani gli Estranei - ha fatto crollare ogni certezza su chi riuscirà anche solo ad arrivare vivo fino alla fine.

La stagione finale de Il Trono di Spade debutta in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dalle 3 di questa notte (in lingua originale con sottotitoli in italiano). Dalle prime ore del mattino di domani 15 aprile sarà anche on demand e sarà riproposto nella prima serata di lunedì. Dal 22 aprile andrà on air la versione doppiata in italiano. Disponibili on demand anche le 7 stagioni precedenti.