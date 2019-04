Il trono di spade 8: la data d'uscita in Italia dell'ultima stagione!

La data d'uscita in Italia de Il Trono di spade 8 avverrà in contemporanea con gli Stati Uniti nella notte del 15 aprile.

Il trono di spade: Maisie Williams nella stagione 8

Il Trono di Spade 8, la data di uscita in Italia dell'ultima stagione ormai è prossima. Sarà Sky Atlantic a trasmettere in contemporanea mondiale il primo episodio alle 3 del mattino di lunedì 15 aprile. Sarà messo in onda in inglese con sottotitoli in italiano, mentre chi vorrà vederli doppiati dovrà pazientare e aspettare una settimana.

Gli episodi de Il trono di spade non saranno solo disponibili su Sky Atlantic, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go, su Sky On Demand e su NOW TV. Il 15 aprile, come abbiamo già accennato, inizierà la messa in onda degli episodi in versione originale sottotitolata, mentre per la versione doppiata in italiano de Il Trono di Spade 8 bisognerà aspettare lunedì 22 aprile, alle 21,15.

Il Trono di Spade 8: Kit Harington in una foto dell'ultima stagione

Quello che ci aspetta nei nuovi episodi è ancora un mistero: la lotta per il possesso di Westeros e dei Sette Regni appare, infatti, sempre più incerta tra gli schieramenti. Da un lato Jon Snow e Daenerys Targaryen, dall'altro Cersei Lannister che non è disposta a perdere per niente al mondo. Mentre su tutti incombe la minaccia degli Estranei che ormai hanno rotto il confine della Barriera e si stanno inoltrando nel Nord verso Grande Inverno, la capitale del reame degli Stark. Il nuovo teaser rilasciato pochi giorni fa, ha messo in luce uno scenario oscuro e di distruzione - e a tale proposito gli spoiler su Il Trono di Spade 8 si sono fatti ancora più serrati - uno scenario che dà sicuramente l'idea del clima generale di questa ultima stagione. Mentre la serie HBO volge al termine, lasciando il segno sulla storia della serialità televisiva e nell'immaginario collettivo, il network ha già in cantiere delle nuove serie ispirate al mondo creato da George R.R. Martin e sono già trapelati i primi dettagli sul prequel de Il Trono di Spade che già da adesso sono particolarmente attesi.