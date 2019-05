Il Trono di Spade 8, Hodor stava per tornare negli Estranei?

Il Trono di Spade 8 sta facendo discutere, e a quanto pare tra le idee degli showrunner c'era quella di far comparire Hodor nell'esercito dei non-morti.

Una delle paure maggiori dei fan de Il trono di spade, durante il terzo episodio di quest'ultima stagione, era quella che l'Armata dei non Morti avrebbe sconfitto i nostri protagonisti preferiti. Ormai sappiamo com'è andata, ma nei primi piani dei creatori, insieme allo spaventoso ed enorme esercito di non-morti, avremmo visto anche un paio di personaggi direttamente dalle passate stagioni della serie.

Il Trono di spade 8x03: il Re della Notte in una scena

William Simpson, autore principale degli storyboard dello show, ha dichiarato che nella prima puntata della settima stagione, Roccia del drago, doveva vedersi originariamente la versione zombie di Karsi (Birgitte Hjort Sørensen), una dei Bruti amata dai fan dopo la sua comparsa nell'episodio Aspra dimora, l'ottava della quinta stagione: alla fine dell'episodio il Re della Notte la risveglia e la fa diventare a tutti gli effetti una non morta.

Il Trono di Spade 8x05, la recensione: fuoco, cenere e lacrime su Approdo del Re

Secondo Vanity Fair, gli showrunner avevano intenzione di inserire nelle Armate dei villain anche l'amatissimo Hodor, interpretato da Kristian Nairn. Il suo personaggio è morto nell'iconico quinto episodio della sesta stagione, che ha svelato anche il perché del suo nome. Il fato di Hodor, ahimé, non è stato svelato e probabilmente non sarà trattato nel prossimo episodio.

Gran parte degli schizzi di di Simpson saranno raccolti in un libro di prossima uscita, dal titolo Game of Thrones: The Storyboards, che andrà in vendita dal 28 maggio. Usciranno altri volumi a tema HBO, tra cui Game of Thrones: The Costumes di Michele Clapton, The Art of Game of Thrones e The Photography of Game of Thrones della fotografa Helen Sloan.