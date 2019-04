Il Trono di Spade 8: i Guardiani della Notte interrompono il cambio della Guardia a Londra!

Il Trono di Spade è stato inaspettatamente celebrato durante il cambio della Guardia alla Torre di Londra.

Alcuni giorni fa i visitatori che si trovavano nella capitale britannica hanno potuto assistere al sorprendente fuori programma che ha visto entrare in scena anche dodici membri dell confraternita dei Guardiani della Notte.

Il reggimento dell'esercito britannico chiamato Coldstream Guards stava suonando le musiche tradizionali come previsto quando, improvvisamente, i militari hanno iniziato a interpretare il tema musicale della serie Il trono di spade. Dalla Torre sono poi arrivati i Guardiani della Notte che hanno affrontato i soldati della regina, estratto le loro spade e "impaurito" i turisti dimostrando la propria abilità con le armi.

L'evento è stato organizzato da Sky Entertainment UK e Irlanda in collaborazione con l'esercito britannico per regalare ai fan un'esperienza indimenticabile in vista del debutto dell'ottava stagione, l'ultima, dello show: "Sono stati sette anni innovativi e il team di Sky Atlantic è entusiasta all'idea di ciò che verrà proposto a milioni di fan e spettatori che si sintonizzeranno per scoprire il risultato della battaglia finale tra i vivi e i morti".

L'ottava e ultima stagione dello show sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.