Il trono di spade 8: pioggia di foto dalla premiere di New York

Ieri si è tenuta a New York City la premiere dell'ottava e ultima stagione de Il trono di spade 8, le star della serie tv Sophie Turner, Kit Harington e Emilia Clarke hanno fatto la loro comparsa sul red carpet e sono stati immortalati in una pioggia di foto.

Per qualche ora, Manhattan si è trasformata in Westeros per onorare l'ultima stagione de Il trono di spade e i suoi interpreti. Nella versione letteraria della storia, la saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, le avventure di Jon Snow (Kit Harington) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) si concluderanno nel settimo libro, A Dream of Spring, che arriverà (forse) tra qualche anno, visto che George R.R. Martin deve ancora dare alle stampe il sesto libro della saga. il pubblico della serie tv HBO non dovrà attendere tanto a lungo per scoprire chi conquisterà il Trono.

Gli sceneggiatori e showrunner de Il trono di spade David Benioff e Dan Weiss sono giunti a New York City insieme ai membri del cast per celebrare il gran finale della serie che prenderà il via su HBO il 14 aprile (qui trovate tutte le informazioni sulla messa in onda italiana de Il trono di spade) . Per l'occasione il Radio City Music Hall di New York è diventato un red capert su cui hanno sfilato le star Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) e Sophie Turner (Sansa Stark).

Cosa si prova ad arrivare alla fine di un'avventura così incredibile? "E' folle. Mi sento eccitata e strana" ha confessato Emilia Clarke (Daenerys).

Emilia Clarke says it's "make or break" for Daenerys on #GameOfThrones.



"Devo essere onesto, al momento mi sento sopraffatto" ha commentato Isaac Hempstead-Wright,che interpreta Bran Stark. "Di solito non ho problemi a questi eventi, ne abbiamo fatti così tanti. Ma questo va oltre ogni limite, dev'essere qualcosa nell'aria."

"Stavo guidando la mia auto, guardavo fuori dal finestrino mentre venivo qui e mi sono ritrovato in mezzo al delirio" ha raccontato l'interprete di Ser Davos Liam Cunningham. "Ho pensato a me stesso: New York è la capitale del mondo. E' meraviglioso, è un concentrato di follia. Questa città è incredibile. Dove avremmo potuto celebrare la fine di questa avventura meglio che nella Grande Mela?"

La nuova stagione de Il trono di spade approderà sugli schermi televisivi di tutto il mondo, la vedremo a partire dal 14 aprile su HBO e in Italia su Sky Atlantic.

