Il Trono di Spade 8: prima del finale HBO ringrazia tutti

L'ultima puntata de Il Trono di Spade 8, che chiuderà non solo la stagione ma anche tutta la serie, non è ancora iniziata ma HBO ha voluto ringraziare tutti, il cast, la crew e naturalmente i fan che, nonostante le polemiche, hanno continuato a seguire lo show regalando ascolti oltre ogni record.

Il network ha comprato un'intera pagina sul New York Times (poi il manifesto è stato diffuso anche via social) ma questa volta non per ricordare la messa in onda de Il Trono di Spade 8x06: solo per ringraziare sinceramente quanti hanno contribuito, in tutti i modi possibili, al successo incredibile di uno show che, non fosse stato per la caparbietà della rete e di alcuni produttori, non sarebbe neppure andato in onda. Otto stagioni, 47 Emmy Awards e ben 190 altri premi dopo, invece, Il Trono di Spade è ancora qui, ancora per un'ultima volta e per svelare che siederà alla fine sul leggendario Trono.

"Grazie, al cast, alla crew, a tutti i fan in giro per il mondo. Ci inchiniamo a voi. HBO". Un messaggio semplice - probabilmente anche una sorta di captatio benevolentiae prima di un finale che farà sicuramente discutere? - per celebrare un successo senza eguali.

Che non si fermerà alla guerra dei Sette Regni: pochi giorni fa, infatti, sono iniziate a Belfast le riprese di Bloodmoon, il primo spin-off del Trono, ancora ispirato alle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin.