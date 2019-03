Il trono di spade 8: ecco il Fanta-Game of Thrones, il gioco dedicato alla serie

Il Trono di Spade 8 arriverà ad aprile sugli schermi televisivi e i fan, alle prese con le grandi emozioni e sorprese dell'ultima stagione della serie, potranno essere coinvolti ancora di più nella visione grazie al Fanta-Game of Thrones. Il gioco, dal funzionamento simile a quello del famoso fantacalcio, permette agli utenti registrati sul sito ufficiale di usare 500 crediti per acquistare 9 personaggi della serie e schierarne 4 prima di ogni puntata. Le azioni compiute dalla propria "squadra" determineranno poi il punteggio del giocatore.

Il Fanta-GOT, inoltre, propone altre funzionalità come le scommesse su un possibile evento che potrebbe verificarsi sullo schermo o le sfide con gli altri giocatori per sottrarre punti agli avversari.

Al gioco si può partecipare da soli o in gruppo, appartenente a una delle tre casate o indipendente, permettendo quindi agli utenti di essere in corsa nella classifica personale o insieme con i propri amici in quelle collettive.

Il sito, in inglese e in italiano, permetterà ai fan di tutto il mondo di mettersi alla prova. Chi lo desidera potrà inoltre compiere una donazione volontaria, ottenendo in cambio degli strumenti che velocizzano tutte le azioni da compieere online.

I fan della serie Il trono di spade e lettori di Movieplayer.it potranno però avere un'opportunità imperdibile e accedere ai tools grazie al codice promozionale esclusivo movieplayer.it da inserire nell'apposito box!