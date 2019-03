Il Trono di Spade 8, Emilia Clarke parla del nuovo costume e dei suoi fan!

Manca davvero poco all'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, e una delle protagoniste indiscusse, Emilia Clarke, ha parlato del suo rapporto con i fan, dell'incontro con Sansa Stark e del nuovo costume di scena.

L'interprete di Daenerys Targaryen ha rilasciato una lunga e interessante intervista al portale Bazaar, dove ha raccontato cosa ha provato a incontrare per la prima volta in scena la collega Sophie Turner, volto e anima di Sansa Stark:

"Devo ammettere che è stato fantastico. Io e lei siamo molto amiche ed è stato molto bello, anche piuttosto divertente, ci sentivamo molto come 'Wow, lo stiamo facendo davvero, stiamo avendo una discussione da attrici'! Che è un atteggiamento molto diverso rispetto a quello che abbiamo io e Sophie normalmente. Per il personaggio è un gran momento invece, è uno degli obiettivi di tutto il suo viaggio, è stato fantastico. Poi ci sono molte scene dove incontriamo nuovi attori, sembrava quasi di partecipare a diversi party. Entrare in questi spazi, con attori che conosci ovviamente, aveva un effetto strano, come dire 'Io conosco questi posti solo tramite la televisione'."

Daenerys nei nuovi episodi indosserà un abito provvisto di una pelliccia rossa, molto diverso dai costumi metallici o molto fluttuanti visti finora. Emilia ha parlato dei nuovi abiti dell'ottava stagione de Il trono di spade:

"La nostra costumista di talento, Michele Clapton, ha analizzato tutti i cambiamenti di ogni personaggio e li ha inseriti all'interno dei nuovi abiti. Ogni singolo capo che ho indossato aveva senso all'interno della scena e dell'arco narrativo. I fan, quelli davvero scatenati, potranno trovare diversi indizi nei costumi... Contengono un vero e proprio racconto."

Infine Emilia Clarke ha parlato anche del suo rapporto con i fan, raccontando le sue avventure piuttosto 'classiche' con gli ammiratori che ha incontrato in giro per il mondo:

"La gente me lo chiede e mi piacerebbe dire 'Una volta un tipo mi ha regalato un cavallo, si è inchinato su un ginocchio e mi ha donato la sua spada, prima di portarmi al suo parco a tema draghi', ma purtroppo non succede. La gente è molto dolce, quasi timida, amo quando la gente mi dice che il mio personaggio spacca. Mi piace quando le ragazze mi dicono che Daenerys ce la può fare, ma non ho avuto incontri particolarmente folli!"