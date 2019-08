Il Trono di Spade 8: ecco perchè Drogon ha sciolto il trono ma non ha ucciso Jon Snow

Sul finale de Il Trono di Spade 8 aleggia la domanda: perchè Drogon ha distrutto il trono ma non ha ucciso Jon Snow? In fondo era lui il "traditore" responsabile della fatale rovina di sua madre.

Su questo particolare ci sono state diverse discussioni tra i fan, alcuni avevano giudicato la scena come simbolica, interpretando il gesto del drago come volontà di distruggere il vero motivo della morte di Daenerys, ovvero diventare Regina dei Sette Regni. Ma ora è stato svelato il motivo per cui Drogon ha distrutto il trono tanto ambito.

La sceneggiatura dell'episodio finale, disponibile on-line, svela che il vero scopo di Drogon non era nulla di preciso, in quanto il drago voleva solo distruggere il mondo e ciò che si è trovato di fronte era il muro della stanza e il Trono, piazzato proprio "a portata di fuoco".

"Vediamo il fuoco accendersi nella sua gola. Anche Jon lo vede. Si prepara a morire. Ma il getto di fiamme non è per lui. Drogon vuole bruciare il mondo, ma non ucciderà Jon. Rivolge il suo respiro di fuoco sulla parete in fondo alla sala, facendo esplodere tra le fiamme quello che resta dei grandi blocchi di pietra rossi. Guardiamo oltre la spalla di Jon mentre le fiamme investono il Trono di Spade. Non il bersaglio dell'ira di Drogon, ma solo uno stupido oggetto che si trova lì al momento della conflagrazione."

La rivelazione su Drogon che ha sciolto il Trono di Spade per praticamente nessuna ragione probabilmente farà infuriare ancora di più quella parte di fan scontenti di quest'ultima stagione. Che ne pensate?