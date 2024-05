A Knight of the Seven Kingdoms: George R.R. Martin annuncia che il nuovo prequel avrà “toni molto diversi”

Il nuovo spinoff de Il trono di spade, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, sarà molto diverso dai suoi predecessori.

La produzione della serie prequel de Il trono di spade, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, sta entrando nel vivo e, sebbene ci sia ancora un po' di tempo per aspettare la serie - il suo arrivo è previsto per il 2025 -, grazie all'autore George R.R. Martin abbiamo un'idea di cosa aspettarci da essa. In un recente post sul suo sito web, Martin ha spiegato che la serie non solo sarà più breve di Game of Thrones e House of the Dragon, ma avrà anche un tono diverso dagli show precedenti.

"A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight sarà molto più breve de Il trono di spade o House of the Dragon, con un tono molto diverso... ma è sempre Westeros, quindi nessuno è veramente al sicuro", ha scritto Martin. "Ira Parker e il suo team stanno facendo un ottimo lavoro".

E ha aggiunto: "Oh, e abbiamo anche il nostro regista: Owen Harris, uno straordinario regista britannico tra i cui meriti c'è quello di aver diretto San Junipero, il mio episodio preferito in assoluto di Black Mirror. Owen dirigerà tre dei nostri sei episodi".

La sinossi di A Knight of the Seven Kingdoms recita: "Un secolo prima degli eventi di GoT, due improbabili eroi vagavano per Westeros. Un giovane, ingenuo ma coraggioso ser Duncan l'Alto e il suo piccolo scudiero, Egg. In un'epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora scomparso dalla memoria vivente, grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese attendono questi improbabili e ineguagliabili amici".

La seconda stagione di House of the Dragon

Mentre A Knight of the Seven Kingdom è ancora un po' lontano, i fan dell'universo di Game of Thrones non dovranno aspettare ancora molto per tornare a Westeros. La seconda stagione di House of the Dragon è prevista per il 16 luglio. Ambientata 200 anni prima degli eventi di Game of Thrones, House of the Dragon racconta la storia della Casa Targaryen.

La serie è basata sul romanzo di Martin, Fuoco e sangue ed è interpretata da Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Il cast è composto da Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.