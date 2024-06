Il Trono di Spade: nuovi dettagli sullo spin-off che credevamo cancellato, si farà

Intervenendo personalmente sul proprio blog, George R.R. Martin ha informato i propri lettori che uno degli spin-off de Il Trono di Spade che pensavamo essere stato cancellato è ancora in fase di sviluppo.

Lo spin-off in questione è 10.000 Ships, ambientato un millennio prima de Le cronache del ghiaccio e del fuoco e che segue la travagliata odissea di Nymeria e del popolo Rhoynar mentre fuggono dopo una cocente sconfitta e cercano di trovare una dimora altrove. Dopo essere stata annunciata nel 2021, il progetto era stato apparentemente abbandonato, anche se lo scrittore Brian Helgeland aveva dichiarato che la sceneggiatura da lui scritta era "molto soddisfacente".

Nel suo aggiornamento, Martin ha rivelato che 10.000 Ships sta andando avanti con una nuova scrittrice: si tratta della recente vincitrice del Premio Pulitzer Eboni Booth. Martin lo ha svelato mentre si congratulava con la Booth per il suo Pulitzer.

Lo scrittore l'ha definita "una giovane e talentuosa drammaturga" e che al momento "è una gioia lavorare con lei", prima di rivelare che sta lavorando a un nuovo episodio pilota per 10.000 Ships.

"Non avendo mai vinto un Premio Pulitzer, non riesco a spiegarmi perché la medaglia raffiguri Ben Franklin e non Joseph Pulitzer, ma Eboni ha promesso di aggiornarmi dopo la cerimonia. È una giovane drammaturga di straordinario talento ed è una gioia lavorare con lei; quando non scrive e produce le sue opere premiate a Broadway, è stata tenuta occupata da me e dalla HBO, per un nuovo episodio pilota di TEN THOUSAND SHIPS, uno spin-off di GAME OF THRONES su Nymeria e i Rhoynar. Siamo tutti molto eccitati... anche se stiamo ancora cercando di capire come pagare la costruzione di diecimila navi, trecento draghi e tartarughe giganti".

Cosa racconta il nuovo spin-off?

Ambientata mille anni prima degli eventi di Cronache del ghiaccio e del fuoco (raccontate nelle otto stagioni de Il trono di spade), 10.000 Ships seguirà probabilmente la leggenda di Nymeria e dei Rhoynar dopo la loro sconfitta da parte del Regno di Valyria nella Seconda Guerra delle Spezie.

I Rhoynar ottennero le prime vittorie nella guerra, ma alla fine furono sconfitti da una forza di 300 draghi comandati dai Signori dei Draghi di Valyria. Nymeria fuggì da Essos con molte donne, bambini e anziani sopravvissuti, stabilendosi infine a Dorne, nel Westeros, più comunemente noto come regno della Casa Martell. Nel frattempo, su Sky e in streaming su Now arriverà la seconda stagione di House of the Dragon, a partire dal 17 giugno prossimo.