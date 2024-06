Emilia Clarke sulle riprese de Il trono di spade durante la malattia: "Se muoio preferisco farlo sul set"

Emilia Clarke, che ha interpretato Daenerys Targaryen ne Il trono di spade, ha parlato di come ha affrontato il periodo delle riprese dopo i due aneurismi cerebrali.

Emilia Clarke, ex attrice di Il trono di spade, ha già parlato delle emergenze mediche che le hanno cambiato la vita mentre interpretava Daenerys Targaryen nella serie di successo della HBO, ma la star di Secret Invasion ha ora spiegato quanto fossero gravi le sue condizioni e quanto sia stato difficile girare le prime stagioni della serie in quel periodo.

Clarke ha subito due aneurismi cerebrali nel 2011 e nel 2013 ed era preoccupata che le sue condizioni avrebbero influenzato il suo lavoro nello show.

La paura del licenziamento

"Quando hai una lesione cerebrale, poiché altera il tuo senso del sé drammaticamente, tutte le insicurezze che hai sul posto di lavoro quadruplicano da un giorno all'altro", ha detto Clarke in un'intervista a Big Issue. "La prima paura che abbiamo avuto tutti è stata: 'Oh mio Dio, verrò licenziata? Sarò licenziata perché pensano che non sono in grado di portare a termine il lavoro?'"

Clarke non è stata licenziata ovviamente, ma c'era il timore costante che potesse soffrire di un altro aneurisma durante le riprese a causa dello stress e del lavoro intenso. "Pensavo, beh, se devo morire, è meglio che muoia in diretta TV sul set", ha aggiunto l'attrice.

"Avere una condizione cronica che diminuisce la tua fiducia in qualcosa che ritieni sia la tua ragione di vita è così debilitante e ti fa sentire molto solo", ha continuato. "Una delle cose che ho più sofferto a causa della lesione cerebrale è stata la profonda solitudine. Sto ancora cercando di superarla, ma mi ha dato un superpotere".

La fine di Daenerys non è andata a genio a molte persone

L'ultima stagione di GoT si è rivelata molto controversa per una serie di ragioni, ma lo sviluppo che probabilmente ha turbato maggiormente i fan è stato il destino del personaggio della Clarke. Spinta al punto di rottura dalla morte di due dei suoi draghi e dei suoi fedeli amici Missandei di Naath e Jorah Mormont, Dany ha ceduto alla follia che da tempo affliggeva la sua famiglia e ha raso al suolo l'Approdo del Re per esigere la sua vendetta su Cersei Lannister.

Quando la Regina dei Draghi condannò a morte Tyrion Lannister per aver liberato suo fratello Jamie, Jon Snow si rese conto che era diventata una tiranno e con riluttanza pose fine alla sua vita. Sebbene questa fine di Dany fosse stata prefigurata in una certa misura nelle stagioni precedenti, molti fan si sono rifiutati di accettare la sua scomparsa, e sembra che Clarke non fosse nemmeno molto felice della morte del suo personaggio.

"Penso ancora che Daenerys non abbia fatto nulla di male. Non è giusto che Jon viva", ha scherzato quando le è stato chiesto della morte del suo personaggio durante un'intervista del 2022. "Voglio Daenerys con lui. Con Jon. Potrebbero andare in terapia di coppia e risolvere i loro problemi. Daenerys è un personaggio pieno di speranza, ha molti sogni e avrei voluto che fosse riuscita a realizzarli".