Il Trono di Spade 8: un gigante drago di carta per celebrare l'ultima stagione

Il Trono di Spade 8 arriverà tra meno di una settimana e un enorme drago di carta ispirato alla serie è stato realizzato per festeggiare il ritorno dello show da un'idea dell'azienda Viking che ha deciso di festeggiarne il ritorno sorprendendo i propri dipendenti.

Non è la prima volta che l'ufficio si trasforma in onore dello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin: in passato gli spazi della società si erano trasformati nella stanza del trono.

Durante il weekend è stata montata la creazione del paper artist Andy Singleton ispirata a Il trono di spade, famoso per le opere realizzate per marchi come Harrods e PlayStation, che ha ideato un origami di notevoli dimensioni prodotto grazie a una tecnica di incisione e piegatura.

Dopo i primi bozzetti è stata elaborata la composizione, proseguendo il lavoro con alcuni disegni più dettagliati e creando un modello in scala necessario a comprendere che tipo di supporto interno fosse necessario per evitare che la struttura collassasse per il peso.

La produzione su larga scala ha richiesto poi 10 giorni e l'equivalente di 1200 pezzi di carta A4. Gli elementi, consegnati all'ufficio, hanno infine richiesto 10 ore per costruire il pezzo.

Il drago che ha sorpreso gli impiegati al ritorno dal weekend ha una dimensione di ben 13 metri di lunghezza, 2.80 di altezza e un'apertura di ali di 6 metri!

L'ottava e ultima stagione dello show sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.