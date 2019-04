Il Trono di Spade 8 incontra gli Avengers grazie a Thor, Daenerys e a un meme!

Cosa unisce Il Trono di Spade 8 all'universo Avengers? Non solo una settimana epica, tra l'episodio clou dell'ultima stagione di uno e l'arrivo in sala del nuovo capitolo della saga, ma anche Thor, Daenerys e un meme che in poche ore ha fatto il giro della rete.

Poche ore ci separano dalla battaglia de Il Trono di Spade 8x03, sulla cui epicità ha assicurato anche Jerome Flynn (trovate qui la nostra intervista al Comicon 2019), uno che ormai nella serie ne ha viste (e fatte) di cotte e di crude. Sull'altro versante, Avengers: Endgame (di cui potete leggere la nostra recensione assolutamente senza spoiler) sta infrangendo record di incassi e generando strane reazioni nella sua fanbase, tra pianti ininterrotti e liti. E chissà che il segreto del loro successo non risieda anche nella somiglianza tra Thor (Chris Hemsworth) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), che molti fan sui social non hanno potuto fare a meno di notare, trasformando la buffa espressione che li rende davvero molto simili nel classico meme "Posso parlare con il capo?".

Le due immagini sono riprese da Thor: Ragnarok e dall'episodio della scorsa settimana, A Knight of the Seven Kingdoms: Daenerys, sta cercando di essere amichevole nei confronti di Sansa Stark (Sophie Turner), mentre Thor sta sorridendo a Bruce Banner (Mark Ruffalo) mentre dice che è potente come Hulk.

"Can I speak to your manager please?"



"I AM the manager" pic.twitter.com/uA3ZXizJtH — JD (@Jonny_Dodds) 26 aprile 2019

Quanto era sincero quel sorriso di Daenerys? Probabilmente dal "moderatamente" al "molto poco", ma è pur vero che la khalessi non ha poi avuto tanto tempo da dedicare ai propri sentimenti verso Sansa, più preoccupata per la rivelazione che sì, il suo amante Jon Snow è anche suo nipote, nonché ultimo Targaryen uomo in vita e quindi legittimo erede al Trono di Spade. E tutto sommato non ha avuto il tempo neppure di assorbire il colpo perchè si è subito udito il suono dei corni che annunciavano l'inizio della battaglia di Winterfell.