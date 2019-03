Il Trono di Spade: in arrivo 4 libri dedicati alla realizzazione della serie

Il Trono di Spade si concluderà con gli episodi dell'ottava stagione, ma i fan potranno tornare idealmente sul set della serie grazie a quattro libri che verranno pubblicati da Insight Editions.

Le pubblicazioni punteranno l'attenzione su alcuni elementi importanti della realizzazione dello show come gli storyboard e i costumi, oltre a permettere di dare un esclusivo sguardo dietro le quinte del progetto televisivo prodotto per HBO.

Raoul Goff, fondatore ed editore di Insight Editions, ha dichiarato: "Siamo stati fedeli ai fan della serie Il trono di spade per molti anni e abbiamo apprezzato la partnership con la HBO. Siamo elettrizzati nel partecipare al grande addio a una delle serie televisive più grandiose mai realizzate".

II quattro volumi in arrivo sono: Game of Thrones: The Storyboards scritto da William Simpson, il responsabile degli storyboard della serie, The Art of Game of Thrones, The Photography of Game of Thrones di Helen Sloan, responsabile delle foto di scena della serie, e Game of Thrones: The Costumes, curato da Michele Clapton.

Il libro dedicato agli storyboard ha un prezzo di 60 dollari e si può già pordinare per poter apprezzare il modo in cui sono state preparate alcune delle sequenze più importanti della serie.

The Art of Game of Thrones proporrà gli artwork e le illustrazioni della serie, scoprendo in che modo gli artisti hanno lavorato al progetto. Il libro costerà circa 75 dollari e verrà pubblicato in autunno.

Helen Sloan ha contribuito alla creazione del volume dedicato alle foto scattate durante le riprese della serie, immortalando i protagonisti, i momenti più sconvolgenti, le favolose location e molto altro. Il libro costerà 75 dollari e arriverà anche in questo caso durante l'autunno.

Game of Thrones: The Costumes, pubblicato in autunno e a un prezzo di 75 dollari, rivelerà tutti i segreti della creazione dei costumi, approfondendo il lavoro compiuto dagli artisti nel portare in vita gli incredibili abiti indossati dalle star.

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.