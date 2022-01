Il Trattamento Reale, su Netflix in streaming da oggi

Il Trattamento Reale, il nuovo film con star Mena Massoud, il protagonista di Aladdin, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 20 gennaio 2022 per tutti gli abbonati al servizio!

Isabella (Laura Marano), per tutti Izzy, è titolare di un salone di parrucchiera a New York City. Schietta tanto con le persone più vicine quanto con le clienti, è comunque apprezzata da tutti, e nel quartiere si parla molto spesso di lei. Un giorno, le arriva una straordinaria proposta di lavoro: occuparsi delle acconciature di tutti i partecipanti al matrimonio di un affascinante principe (Mena Massoud).

Il trattamento reale: Laura Marano e Mena Massoud in un'immagine

Quando i due si incontreranno la prima volta, scoccherà a sorpresa la scintilla dell'amore, quella che non può trattenersi in alcuna maniera. A quel punto, per evitare di combinare un disastro, proveranno ad allontanarsi: ma è giusto far prevalere l'etichetta sui veri sentimenti? Tra i prossimi progetti di Massoud, dopo lo stra-successo del live-action di Aladdin (capace di incassare oltre il miliardi di dollari in tutto il mondo), c'è In Broad Daylight di Morcos Adel, regista egiziano. Dopo il successo Disney, Mena ha dichiarato che non è stato richiamato da molti casting director e che ha molto piacere a tornare nella sua patria di origine per un ruolo da protagonista, in cui interpreterà un artista della truffa.

